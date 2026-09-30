on je taj

on je taj

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On je golman koji ruši sve stereotipe u savremenom fudbalu!

Neobična vest dolazi iz Afrike. Njegovo ime je Goiceone Foko, prvi je golman reprezentacije Bocvane i momak o kojem bruje svetski mediji.

Goiceone Foko golman fudbalske reprezentacije Bocvane Foto: Printskrin/Instagram

Junak utakmice

Goiceone Foko postao je jedan od velikih junaka Bocvane u neočekivanom remiju (2:2) protiv selekcije Tunisa u Afričkom kupu nacija. Ovaj 31-godišnji golman je sa šest ključnih odbrana sačuvao svoj tim. Plus pet koje je imao nešto ranije protiv Libije (1:1).

Tunis je reprezentacija top klase u Africi, redovan učesnik svetskih prvenstva i Afričkog kupa nacija. Baš zbog toga uspeh nacioanlnog fudbalskog tima Bocvane koja nema reputaciju kao Tunis, dobija na težini.

Čudo na golu

Goiceone Foko sa građom koja se razlikuje od one koju obično vezujemo za profesionalne fudbalere, privlači pažnju sveta. Svojim intervencijama i zalaganjem ovaj dežmekasti čuvar mreže pokazao je da je bio ključni igrač u istorijskom uspehu Bocvane.

Goiceone Foko je veliki deo karijere proveo u domaćem fudbalu, a tek 2026. napravio veliki iskorak u inostranstvo. Branio je za ekipu Gaboron junajted od 2012. do 2023. godine. Tu je napravio ime i postao jedan od zapaženijih golmana u domaćem fudbalu. Sa klubom je osvojio titulu i dva kupa. Pre šest godina proglašen je za najboljeg golmana Bocvane. Upisao je ukupno 37 utakmica za A tim.

1/5 Vidi galeriju Goiceone Foko Foto: Printskrin/Instagram

Dao gol

Posle Gaboron junajteda prelazi u Džvaneng Galaksi, gde je proveo nekoliko sezona i postao standardni reprezentativni golman. Posebno je zapao za oko treneru reprezentacije Moreni Ramoreboliju. U junu 2026. prvi put odlazi u inostranstvo i potpisuje dvogodišnji ugovor sa Sivele FC, klubom iz južne Afrike. Selektor Ramoreboli je taj transfer opisao kao veliki korak napred i rekao da je prethodno obećao Foku da će mu pomoći da dobije priliku da igra van Bocvane.

Posebno zanimljiv podatak vezan za Goiceonea Foka je da je postao prvi golman koji je dao gol za reprezentaciju Bocvane. To se dogodilo na COSAFA kupu 2022. protiv Angole.

Goiceone Foko kad nije imao problema sa kilogramima Foto: BackpagePix / PA Images / Profimedia

Problem sa težinom

Goiceone Foko nije oduvek bio debeljuškast. Čak je na početku karijere bio prilično mršav, što pokazuju i fotografije iz tog perioda. Koji je razlog preterane težine nije poznato. Kod golmana njegove visine od 163 cm i 80 kg težine, predstavlja prilično kompaktnu građu.

Istorisjak utakmica za Bocvanu protiv Tunisa u gostima završena je rezultatom 2:2. Bocvanaje povela u 37. minutu golom koji je postigao Tavatvan Kgamanijan. Tunis je pred kraj prvog poluvremena preokrenuo rezultat preko dvostrukog strelca Hazema Al-Mesturija, u 44. i 49. minutu. Konačni rezultat i iznenađenje režirao je fudbaler Bocvane Lebogang Dicel u 60. minutu.