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Crna serija koja decenijama prati fudbal u Plovdivu ponovo je dospela u centar pažnje nakon ubistva Ilijana Filipova, vlasnika Boteva. Grad koji ima dva velika fudbalska kluba već decenijama nosi i jezivu priču o ljudima iz vrha Lokomotive koji su završavali mrtvi.

Plovdiv je ponovo zavijen u crno.

Vest da je Ilijan Filipov, vlasnik Boteva iz Plovdiva, ubijen u pucnjavi šokirala je Bugarsku, ali je istovremeno otvorila i jednu od najmračnijih stranica istorije fudbala u ovom gradu. Jer Plovdiv već decenijama prati jeziva priča o ljudima koji su bili na čelu ili u upravljačkim strukturama Lokomotive.

Prema bugarskim izvorima, tokom približno 25 godina život je izgubilo šest ljudi koji su bili na čelu "crno-belih". Nisu svi bili predsednici kluba - neki su bili članovi uprave na "papiru", ali su zapravo vodili klub.

Kako je sve počelo?

Prvi među njima bio je Georgi Kalapatiriv, član uprave Lokomotive. Ubijen je 1995. godine u Plovdivu. Nekoliko meseci kasnije stradao je i Georgi Prodanov, takođe povezan sa rukovodstvom kluba. Poginuo je u saobraćajnoj nesreći, ali su tokom istrage pronađeni tragovi koji su otvorili sumnju da je tragedija bila posledica sabotaže.

Tri godine kasnije ubijen je Petar Petrov, poznat pod nadimkom Pešo Patericata, nekadašnji reprezentativac u rvanju i član uprave Lokomotive.

A onda je usledio period koji je zauvek ostao upisan u crnu hroniku bugarskog fudbala. Nikola Popov, predsednik Lokomotive, ubijen je 2005. godine. Samo nekoliko meseci kasnije likvidiran je i Georgi Iliev, jedan od najmoćnijih ljudi u istoriji kluba.

Iliev je preuzeo Lokomotivu početkom 2000-ih, a upravo pod njegovim vođstvom klub je ostvario najveći uspeh u istoriji - 2004. godine osvojio je prvu titulu prvaka Bugarske.

Nastavak horora

Ali samo godinu dana kasnije usledila je tragedija. Iliev je 25. avgusta 2005. godine ubijen snajperskim hicem u Sunčevom Bregu. Zanimljivo i jezivo, samo nekoliko sati ranije slavio je veliki evropski uspeh Lokomotive. "Crno-beli" su tada eliminisali OFK Beograd u kvalifikacijama za Kup UEFA.

Poslednji u nizu bio je Aleksandar Tasev. Predsednik Lokomotive ubijen je 2007. godine u Sofiji. Pronađen je mrtav u svom automobilu, pogođen sa dva metka u glavu. Tasev je tada postao treći predsednik Lokomotive koji je ubijen za nešto više od dve godine, što je izazvalo ogroman šok u Bugarskoj.

I upravo zbog toga priča o Lokomotivi i danas ima gotovo neverovatan prizvuk.

Nova smrt

A sada, gotovo dve decenije kasnije, nova krvava vest ponovo je pogodila fudbalski Plovdiv.

Ilijan Filipov, vlasnik Boteva, ubijen je u svom gradu. I dok istraga tek treba da utvrdi motive i okolnosti njegovog ubistva, u Bugarskoj je ponovo oživela priča o mračnoj strani plovdivskog fudbala - o vremenu kada su ljudi sa ogromnim uticajem u klubovima postajali mete likvidacija.

Plovdiv - grad smrti fudbalski čelnika...