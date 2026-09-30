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Orlovi će u trećem kolu Lige nacija igrati u Minhenu u četvrtak uveče, a onda već u nedelju biti gost u Ajndhovenu.

Nažalost, Veljko Paunović neće moći da računa na Sergeja Milinković-Savića.

Milinković-Savić neće biti u konkurenciji, niti će putovati sa reprezentacijom u pomenute gradove, zbog povrede koju je zaradio tokom utakmice protiv Holandije u Beogradu, saznaje i prenosi "Mozzart sport".

1/17 Vidi galeriju Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic

Preventivno

Sergej Milinković-Savić je povredio mišić, o čemu je Kurir pisao dan posle utakmice, a iako su pregledi pokazali da se ne radi o ozbiljnijem problemu, potreban je određen period mirovanja, zbog čega je najpametnija odluka da fudbaler Al Hilala prevremeno završi aktuelno okupljanje nacionalnog tima.

Problem je protiv Holandije imao i Strahinja Pavlović, ali on će biti sa ekipom na pomenutim gostovanjima.

Loš početak

Situacija je i pre nego što je Milinković-Savić napustio nacionalni tim bila prilično teška.

Srbija je prve dve utakmice igrala na stadionu Rajko Mitić i to je bila verovatno najbolja prilika za našu selekciju da dođe do bodova, izuzetno važnih u borbi za plasman.

Realnost je da naša reprezentacija sada mora da razmišlja o ostanku u A Ligi nacija, a za to je, za početak potrebno da obezbedi treće mesto.

Kurir sport/Mozzart sport

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