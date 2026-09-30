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Fudbalska srpske reprezentacija, posle dva startna poraza u Ligi nacija od Grčke i Holandije u Beogradu, igra u četvrtak od 20.45 sati prvu utakmicu u gostima, u Minhenu na stadionu "Alijanc arena" protiv selekcije Nemačke.

Selektor Srbije Veljko Paunović ne može da računa na povređenog Sergeja Milinkovića-Savića koji je zbog problema sa mišićem ostao u Beogradu, a rovit je i Strahinja Pavlović, koji će najverovatnije preskočiti meč u Minhenu, kako bi bio spreman za Ajndhoven i meč sa Holanđanima 4. oktobra.

Sergej Milinković Savić na utakmici između Srbije i Holandije u Ligi nacija 2026. Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Enigma u odbrani

Otvoreno je pitanje kojih startnih 11 će izvesti Veljko Paunović protiv Nemačke, koja kao i Srbija nije dobro startovala u Ligi nacija. Tamošnja javnost utakmicu protiv Srbije vidi kao mogućnost za iskupljenje zbog kiksa od Grčke i predviđaju visoku pobedu Pancera, koja bi zalečila rade nakon poraza od tima Ivana Jovanovića.

Izvesno je da će Srbija igrati u formaciji 4-2-3-1. Deluje da će na golu Srbije biti Vanja Milinković-Savić koji je bio čvrst oslonac Srbije u prva dva meča, mada ne bi trebalo bilo koga da iznenadi, ukoliko šansu između stativa dobije Đorđe Petrović.

Strahinja Pavlović na meču protiv Holandije u Ligi nacija 2026. Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Pojačana konkurencija među bekovima i štoperima

Odbrana Srbije je baš kritična, posle informacija da bi Strahinja Pavlović zbog isrcpljenosti i sitnijih povreda mogao da propusti utakmicu u Minhenu. Zato na pozicijama dva centralna štopera treba očekivati Srđana Babića i Strahinju Erakovića. Deluje da je to realan par defanzivaca, jer mladi Nikola Simić nije dobro odigrao protiv Grka. Konkurenciju je selektor pojačao tako, što je A timu iz mlade reprezentacije priključio i Stefana Gudelja, talentovanog štopera Crvene zvezde. Deluje da bi mladi Hercegovac mogao biti zanimljivo rešenje u odbrani sa svoja 194 centimetra visine.

Na desnom beku moguća su dva rešenja. Selektor Veljko Paunović je baš zbog utakmica protiv Nemačke i Holandije iz mlade reprezentacije povukao Ognjena Mimovića. On se nazire kao moguće iznenađenje, uz Kostu Nedeljkovića koji je igrao protiv Holandije. Na levom boku ne bi trebalo da bude promena, tu Aleksa Terzić deluje kao sigurno rešenje.

Mogao bi da pomogne protiv Nemačke - Aleksandar Stanković Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Gužva među defanzivcima

Izostanak Sergeja Milinkovića-Savića zbog povrede pravi problem, pa bi na pozicijama dva zadnja vezna trebalo da vidimo Aleksandra Stankovića i Sašu Lukića. U nastavku, šansu za debi trebalo bi da dobije Stefan Džodić, ili Vasilije Kostov. Obojica mogu biti i rešenje za ofanzivniju postavku.

Može tu da igra i Nemanja Gudelj, zbog defanzivnih zadataka i pomoći poslednjoj liniji, ali tako bi Srbija bila daleko sporija i tromija, nego što i jeste. Vidi to verovatno selektor Veljko Paunović. Na spisku je i Vanja Dragojević, ne treba ni njega zaboraviti. kao ni iskusnog Nemanju Maksimovića koji kod prvog trenera reprezentacije uživa ogroman kredibilitet.

Foto: Starsport

Lazare, vreme je

Na desnoj strani konačno bi utakmicu trebalo da počne Lazar Samardžić. Meč protiv Nemačke prosto se crta za njega, a i Andrija Živković bi posle dve blede partije protiv Grčke i Holandije trebalo malo da odmori. U sredini, Dušan Tadić izvesno počinje utakmicu, gde bi svojim kreativnim sposobnostima trebalo da razigra bokove, ali i uputi pas za gol napadaču.

Na levoj strani verovatno iskusni Filip Kostić ili Mihajlo Cvetković, kao poletniji, mlađi i brži. Mada bi na ovoj poziciji itekako mogao da pomogne i Vasilije Kostov, kao faktor iznenađenja. Po levoj strani mladi vezni fudbaler je igrao u Crvenoj zvezdi i pokazao se kao dobro rešenje.

1/17 Vidi galeriju Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic

Luka logično

U napadu logika nalaže da meč počne Luka Jović, koji snagom i gabaritom može da odgovori na pritisak snažnih štopera Nemačke. Kao njegove alternative figuriraju Dejan Joveljić i Mihajlo Cvetković. Mada, realnije je da obojica šansu dobiju u nastavku utakmice, zavisno od onoga šta se bude dešavalo na terenu.

Što se tiče Nemačke, Jirgen Klop je pod pritiskom, jer je javnost od njega očekivala da pokrene nacionalni tim, a u prva dva meča problemi koje je imao bivši selektor Julijan Nagelsman su još više produbljeni. Klop je za prva četiri meča Lige nacija formirao dve grupe igrača. Za meč sa Srbijom 1. oktobra u Minhenu dolazi praktično "druga" grupa, uz nekoliko promena.

Hoće da se vadi protiv Srbije - Jirgen Klop Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Virc prva zvezda

Ono što je važno, Jozua Kimih, Kaj Haverc i većina igrača koji su igrali protiv Holandije i Grčke vraćaju se u klubove, dok su za Srbiju priključeni Virc, Pavlović, Raum, Anton, Tijav, Voltemade i drugi.

Prema određenim predikcijama i pisanju nemačkih medija, Jirgen Klop bi trebalo da zaigra u formaciji 4-2-3-1 i u sledećem sastavu: Urbih - Baku, Anton, Šloterbek, Raum - Pavlović, Janelt - Karl, Virc, El Mala - Burkard. Selektor: Jirgen Klop.

Florijan Virc na utakmici Nemačke i Grčke u Ligi nacija 2026. Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Pavlovića gledaju Nemci i Srbi

Golman Bajerna Jonas Urbih će debitovati za A reprezentaciju Nemačke protiv Srbije, a u prilog ovoj tvrdnji ide i informacija da je najavljen za završnu konferenciju zajedno sa Klopom. Florijan Virc nije prvobitno trebalo da igra protiv Srbije, ali se ranije priključio drugoj grupi zbog povreda Jamala Musijale i Kaja Haverca. I on bi trebalo da bude glavni kreator akcija Nemačke.

Ono što će biti posebno zanimljivo za nas jeste igranje Aleksandra Pavlovića, koji je odbio Srbiju pre dve godine i izabrao Nemačku. Uz njega, u veznom redu treba očekivati Vitalija Janelta, koji bi takođe mogao da debituje za Nemačku.

1/5 Vidi galeriju Reprezentativac Nemačke - Aleksandar Pavlović Foto: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Scott Coleman / imago sportfotodienst / Profimedia

Dosta debitanata

Lenart Karl je ogromna nemačka nada Bajerna, dok je Said El Mala, 20-godišnjak iz Kelna, jedan od igrača kojima Klop želi da pruži priliku. El Mala je među devet igrača koji još nemaju meč za Nemačku. Ako njih dvojica počnu, uz Virca, to bi bila veoma mlada i prilično neiskusna napadačka linija.

Najveća dilema je ko će biti u napadu Nemačke, da li Jonatan Burkard ili Nik Voltemade. Javnost i stručnjaci više šansi daju Burkardu. Ovo nije najjača moguća Nemačka, ali u isto vreme, Virc, Šloterbek, Pavlović, Raum, Anton i Voltemade su ozbiljna imena, a posebno će Virc predstavljati veliki problem ako bude imao slobodu između linija.