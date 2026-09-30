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Bivši fudbaler Mančester sitija Majka Ričards rekao je da je bio potpuno slomljen nakon što je pročitao "pogubnu" presudu Premijer lige kojom je klub proglašen krivim po optužbama za kršenje finansijskih pravila.

Nezavisna komisija utvrdila je da je Siti sa nekoliko komercijalnih partnera sklapao "fiktivne ugovore" u okviru šeme za prikrivanje tajnog finansiranja u iznosu većem od 830 miliona funti.

Liga je u utorak potvrdila da je Siti proglašen krivim po svim optužbama koje se odnose na kršenje finansijskih pravila u periodu od sezone 2009/2010 do 2017/2018, kao i po svim osim jedne optužbe koja se odnosi na nesaradnju u istrazi.

Klub i dalje negira bilo kakvu krivicu i ima rok do 2. oktobra da podnese žalbu.

1/5 Vidi galeriju Reprezentativci u dresu Sitija Foto: David Blunsden / imago sportfotodienst / Profimedia, PHIL OLDHAM/Colorsport/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, Zac Goodwin / PA Images / Profimedia

Potpuno slomljen

Tokom tih devet godina Siti je tri puta bio šampion Premijer lige, a Ričards je bio deo ekipe koja je osvojila titulu 2011/2012.

"Izveštaji su bili uznemirujući. Video sam reči koje je Premijer liga upotrebila, poput 'fiktivnih ugovora' i bio sam potpuno slomljen. U tom klubu sam bio od 14. godine, za taj klub bih i umro. Ostvario sam svoj san u Mančester sitiju, ali kada onda čujete takve izveštaje i ne samo ja kao bivši igrač, već i navijači, kroz šta oni moraju da prolaze, to je potpuno poražavajuće", rekao je Ričards jednom fudbalskom podkastu, preneo je "BBC".

Ričards je živeo kod lokalne porodice koja je dugogodišnji navijač kluba dok je bio u omladinskoj akademiji Sitija.

"Čovek kod koga sam stanovao pozvao me je i bukvalno je plakao, tražeći od mene informacije, a ja ih nemam. Nemam odgovore koje bih mogao da mu dam. To je čovek koji navija za klub više od 60 godina, a neizvesnost koja sada vlada jednostavno slama srce. Da klub koji toliko volim dospe na naslovne strane na ovakav način, to mi je teško palo. Ako slušate izveštaje, oni su pogubni", rekao je Ričards.

"Osećam tugu, osećam ljutnju, pomalo sam i zbunjen, jer, s druge strane, imate i verziju priče koju iznosi Siti", dodao je on.

Predsednik Sitija Kaldun Al Mubarak rekao je u subotu da je klub i dalje uveren da će dokazati svoju nevinost, dok je izvršni direktor Feran Sorijano u video-poruci zaposlenima i igračima u utorak rekao da je komisija "ignorisala nepobitne dokaze".

Kazne još nisu objavljene, a Siti planira da uloži žalbu na odluku. Jedna od mogućih kazni je oduzimanje titula prvaka Engleske, a Siti bi mogao da bude kažnjen i izbacivanjem iz lige, oduzimanjem bodova ili novčano.

Premijer liga je u utorak saopštila da će "o kazni za Siti biti odlučeno odvojeno, na narednom ročištu pred nezavisnom komisijom".

Prema pravilima, to ročište mora biti održano u privatnosti i uz poštovanje poverljivosti postupka.

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