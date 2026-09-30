Maksim Glušenkov u duelu sa Radetom Krunićem na meču Zenita i Crvene zvezde

Slušaj vest

Fudbal unazad nekoliko decenija sve je manje sport, a sve više industrija u kojoj se okreće veliki novac.

Mnogi bivši i sadašnji fudbaleri nisu poklonici savremenog fudbala, u kojem je dominacija sa loptom osnova svega. Kritičara je uvek bilo i biće, ali je jasno da fudbal ogromnim koracima grabi napred.

Maksim Glušenkov u dresu Zenita Foto: Sofya Sandurskaya / Zuma Press / Profimedia

Čemu ta dominacija?

Jedan od onih koji nije zadovoljan trendom u kojem se nalazi današnji fudbal jeste i Maksim Glušenkov, reprezentativac Rusije i fudbaler Zenita iz Sankt Peterburga. Govorio je o fudbalu u Ligi šampiona i nedavno završenom Mundijalu.

Poznato je da su ruski sportisti u individualnim i kolektivnim takmičenjima pod sankcijama od 2022. godine i da su okrenuti uglavnom domaćim nadmetanjima. Maksim Glušenkov je priznao da uopšte ne prati evropska i svetska fudbalska takmičenja.

- Šta tu ima da se gleda? Uključio sam TV nedavno, utakmica između Bode Glimta i Bajerna, gledao pet minuta. Koja je svrha? Gledati Bajern kako samo kontroliše loptu? Obično u to vreme spavam, spremam se za sutrašnji trening. Radije bih gledao TV seriju - rekao je Maksim Glušenkov za Meč TV i dodao:

- Kažem, koja je svrha gledati ih kako samo dodaju loptu? Isto je bilo i na Svetskom prvenstvu. I tamo su timovi dodavali loptu, dok su drugi stajali u šesnaestercu. Pa, koja je svrha gledati to?

1/7 Vidi galeriju Maksim Glušenkov Foto: Printskrin/Instagram

Veliki i mali klubovi

Takođe, Maksim Glušenkov objašnjava zašto je fudbal danas postao manje zanimljiv.

- Svi žele da se takmiče sa vrhunskim klubovima i igraju ovakav fudbal protiv njih. Istina, Bode Glimt se borio, ali je na kraju dobio "pet komada" u toj utakmici. Slabije rangirani timovi pokušavaju da se održe. Mogu da izbore rezultat 0:0, a onda će pogledati statistiku — i sve će postati jasno. To je jedini način da se takmiče sa jakim timovima i dođu do nekog rezultata - bio je jasan Rus.

Maksim Glušenkov se u leto 2025. godine povezivao sa Crvenom zvezdom. Tada je vredeo 14 miliona evra, a neki mediji su ga povezali sa crveno-belima zbog prisne veze Zvezde i njegovog kluba Zenita. Navodno, u opticaju je bila jednogodišnja pozajmica i to samo u slučaju da je Crvena zvezda prošla Pafos. Kada se to nije desilo, otpala je svaka mogućnost dolaska Glušenkova u Beograd.

Maksim Glušenkov na meču Zenita i Crvene zvezde Foto: Alexander Demianchuk / Zuma Press / Profimedia

Umalo završio na Marakani

Maksim Aleksandrovič Glušenkov jedan je od najzanimljivijih ruskih fudbalera svoje generacije. Rođen je 28. jula 1999. u Smolensku, visok je oko 179 cm, igra uglavnom kao krilni navalni fudbaler, ali može da bude i centralni napadač. Od leta 2024. član je Zenita iz Sankt Peterburga, gde nosi broj 10.

Glušenkova karakteriše odlična igra levom nogom, siguran dribling "1 na 1", a zanimljivo je da je pre Zenita igra za najvećeg rivala kluba iz Sankt Peterburga, moskovski Spartak, gde nije mogao da se izbori za minutažu. U septembru 2022. doživeo je potpunu rupturu prednjeg ukrštenog ligamenta kolena, operisan je u Italiji i brzo se oporavio za svega mesec ipo dana.

Prekretnica u karijeri Maksima Glušenkova bio je odlazak u ekipu Krilja Sovjetov, gde je pokazao koliko stvarno može. U januaru 2023. godine potpisao je za moskovsku Lokomotivu i eksplodirao u tom klubu sa 11 golova i 12 asistencija. U leto 2024. prešao je u Zenit, a iste sezone osvojio je i svoju prvu titulu u karijeri.