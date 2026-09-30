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Selektor Veljko Paunovič kuburi sa rešenjima u defanzivi, pa je pred utakmicu sa Nemačkom povukao neočekivani potez.

Reprezentaciji Srbije selektor Veljko Paunović priključio je defanzivca Crvene zvezde Stefana Gudelja, koji je bio u mladoj selekciji kod Zorana Bate Mirkovića.

Stefan Gudelj i Bamba Dijeng slave gol Crvene zvezde protiv Partizana u 180. večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Deficit sa štoperima

Jasno je da je Veljko Paunović pribegao ovom potezu usled povrede Strahinje Pavlovića, koji će gotovo izvesno propustiti duel sa Nemcima, sutra od 20.45 časova. Na raspolaganju selektor od štopera ima samo Srđana Babića, Strahinju Erakovića i Nikolu Simića, pa je ovaj njegov potrez sasvim logičan.

Iz istih razloga pre dva dana Veljko Paunović iz mlade reprezentacije povukao je Ognjena Mimovića i tako pojačao konkurenciju Kosti Nedeljkoviću, na poziciji desnog beka. Samim tim dobio i rešenje više za deficitarno mesto u timu.

Stefan Gudelj, visok 194 cm, ima fantastičnu sezonu iza sebe, jer je prosto eksplodirao kod trenera Alberta Rijere. Nezamenjiv je u startnih 11 u domaćoj Superligi, a deluje da će imati i minutažu kada Crvena zvezda počen evropsku sezonu u Ligi konferencije. Bez greške je odigrao u 180. večitom derbiju protiv Partizana, koji je Zvezda dobila rezultatom 2:1.

1/10 Vidi galeriju Stefan Gudelj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Bio na širem spisku

Stefan Gudelj se našao na širem spisku selektora Veljka Paunovića pred Ligu nacija, o čemu je Kurir nedavno i pisao. Mladi defanzivac Crvene zvezde nedavno je dobio veliko priznanje, jer je uvršten među osam najboljih štopera sveta, u uzrastu do 22 godine, prema najnovijem istraživanju Fudbalske opservatorije CIES.

Stefan Gudelj je zanimljiva priča jer je rođen u Trebinju 18. maja 2006, počeo je u Leotaru, a igrao je za mlađe selekcije BiH. Zatim odlučio je da reprezentativnu karijeru nastavi u Srbiji. Pri tome je sam Gudelj prilično jasno objasnio šta se dogodilo. Sam je otkrio da su se posle jednog kampa selekcije U19, počele dešavati neke stvari koje nemaju veze sa fudbalom.

Prema njegovim rečima, jedna menadžerska agencija ponudila mu je saradnju, koju je on odbio. Nakon toga, kako tvrdi, više nije dobijao pozive u reprezentaciju BiH. On je to doživeo kao nepoštovanje i smatrao je da nije dobio objašnjenje zašto više nije pozivan.

Stefan Gudelj na treningu A reprezentacije Srbije Foto: Fss

Doživeo nepravdu u BiH

Još jedna stvar ga je posebno pogodila: tvrdio je da su pojedini mediji u BiH posle njegovog prelaska počeli da ga nazivaju "izdajnikom", iako, prema njegovim rečima, niko iz tih medija nije prethodno kontaktirao njega da čuje njegovu stranu priče. Zbog svega toga Gudelj je doneo odluku da se više ne odaziva eventualnim pozivima BiH.

- Osetio sam nepoštovanje i rekao sam da se više neću odazivati pozivima u selekciju BiH - rekao je Gudelj.

U martu 2026. Stefan Gudelj dobio je poziv selektora Zorana Mirkovića za utakmicu mlade srpske reprezentacije U21 protiv Kirgistana. Već u aprilu 2026. Gudelj je bio među fudbalerima iz domaćeg prvenstva koji su pozvani na dvodnevnu akciju A reprezentacije Srbije u Staroj Pazovi. Tamo je radio sa selektorom Veljkom Paunovićem.

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