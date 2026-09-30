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Futsal je u velikoj ekspanziji u Srbiji i ove godine je Prva liga posle dosta vremena izjednačena i izaziva ogromnu pažnju javnosti. Ako se pitate zbog čega – pogledajte ove prelepe slike iz Vranja!

U grad na jugu Srbije stigla je Crvena zvezda i tribine hale bile su ispunjene skoro do poslednjeg mesta. Futsaleri oba tima opravdali su očekivanja i priredili su publici spektakl za pamćenje.

1/7 Vidi galeriju Futsal: Vranje - Crvena zvezda 3:6 Foto: Foto: Stojanović

Drama do kraja

Domaćin je vodio sa 2:0 golovima Nikole Milosavljevića i Miloša Dimitrijevića, ali je Aleksandar Pavlović u finišu prvog dela smanjio na 2:1.

Na startu drugog poluvremena Vranje daje gol iz penala sa šest metara, a egzekutor je bio Aleksandar Stošić. Ipak, Zvezda pali u petu brzinu i na krilima Milorada Bojića koji daje tri vezana gola okreće na 3:4, a do kraja meča pogađaju još i Dušan Mrđenović i još jednom Aleksandar Pavlović za konačnih 3:6.

Futsal je pobedio

Otišli su Beograđani zadovoljni kući, ali su ovakvi mečevi baš ono što je potrebno futsalu i možemo reći da je futsal u Vranju pobedio! Futsaleri Crvene zvezde posle utakmice delili su autograme i slikali se sa navijačima, a ono što se dešavalo u Vranju može da posluži kao odličan primer svima! Sjajna organizacija, kvalitetna futsal predstava, lepi golovi i odbrane i borba do poslednje sekunde! Sve ovo čini futsal tako lepom igrom i nema dileme da nam uzbuđenja u prvoligaškom karavanu tek slede.

Derbi: Zvezda i Voša u Hali Sportova

Već u petak, 2. oktobra, od 21 čas u Hali Sportova „Ranko Žeravica“ na Novom Beogradu, čeka nas novi derbi i novi spektakl. Crvena zvezda dočekaće Vojvodinu i biće ovo utakmica dva tima koja mogu do titule ove sezone. Bolji poziv navijačima nije potreban, ali se uprava crveno-belih dodatno potrudila, te će biti organizovana i nagradna igra za publiku na poluvremenu, zato – svi pravac Hala Sportova u petak uveče!

Foto: KMF Crvena zvezda

Tabela: Crveno-beli kolo vode

Stanje na tabeli Prve futsal lige Srbije posle dva kola izgleda ovako:

1. Crvena zvezda 6

2. Smederevo 6

3. MB Namenska 6

4. Vojvodina 4

5. Loznica 3

6. Ekonomac 1

7. Vinter Sport 1

8. Partizan 1

9. Novi Pazar 0

10. Vranje 0

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