FEŠTA! Futsaleri Crvene zvezde i Vranja priredili spektakl za pamćenje!
- Crvena zvezda je u Vranju pobedila domaćina 6:3, iako je Vranje vodilo 2:0 i 3:1.
- Meč je pratila puna hala, a futsaleri oba tima priredili su publici spektakl uz borbu do poslednje sekunde.
Futsal je u velikoj ekspanziji u Srbiji i ove godine je Prva liga posle dosta vremena izjednačena i izaziva ogromnu pažnju javnosti. Ako se pitate zbog čega – pogledajte ove prelepe slike iz Vranja!
U grad na jugu Srbije stigla je Crvena zvezda i tribine hale bile su ispunjene skoro do poslednjeg mesta. Futsaleri oba tima opravdali su očekivanja i priredili su publici spektakl za pamćenje.
Drama do kraja
Domaćin je vodio sa 2:0 golovima Nikole Milosavljevića i Miloša Dimitrijevića, ali je Aleksandar Pavlović u finišu prvog dela smanjio na 2:1.
Na startu drugog poluvremena Vranje daje gol iz penala sa šest metara, a egzekutor je bio Aleksandar Stošić. Ipak, Zvezda pali u petu brzinu i na krilima Milorada Bojića koji daje tri vezana gola okreće na 3:4, a do kraja meča pogađaju još i Dušan Mrđenović i još jednom Aleksandar Pavlović za konačnih 3:6.
Futsal je pobedio
Otišli su Beograđani zadovoljni kući, ali su ovakvi mečevi baš ono što je potrebno futsalu i možemo reći da je futsal u Vranju pobedio! Futsaleri Crvene zvezde posle utakmice delili su autograme i slikali se sa navijačima, a ono što se dešavalo u Vranju može da posluži kao odličan primer svima! Sjajna organizacija, kvalitetna futsal predstava, lepi golovi i odbrane i borba do poslednje sekunde! Sve ovo čini futsal tako lepom igrom i nema dileme da nam uzbuđenja u prvoligaškom karavanu tek slede.
Derbi: Zvezda i Voša u Hali Sportova
Već u petak, 2. oktobra, od 21 čas u Hali Sportova „Ranko Žeravica“ na Novom Beogradu, čeka nas novi derbi i novi spektakl. Crvena zvezda dočekaće Vojvodinu i biće ovo utakmica dva tima koja mogu do titule ove sezone. Bolji poziv navijačima nije potreban, ali se uprava crveno-belih dodatno potrudila, te će biti organizovana i nagradna igra za publiku na poluvremenu, zato – svi pravac Hala Sportova u petak uveče!
Tabela: Crveno-beli kolo vode
Stanje na tabeli Prve futsal lige Srbije posle dva kola izgleda ovako:
1. Crvena zvezda 6
2. Smederevo 6
3. MB Namenska 6
4. Vojvodina 4
5. Loznica 3
6. Ekonomac 1
7. Vinter Sport 1
8. Partizan 1
9. Novi Pazar 0
10. Vranje 0
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