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Nezavisna komisija utvrdila je da je Siti sa nekoliko komercijalnih partnera sklapao "fiktivne ugovore" u okviru šeme za prikrivanje tajnog finansiranja u iznosu većem od 830 miliona funti.

Liga je u utorak potvrdila da je Siti proglašen krivim po svim optužbama koje se odnose na kršenje finansijskih pravila u periodu od sezone 2009/2010 do 2017/2018, kao i po svim osim jedne optužbe koja se odnosi na nesaradnju u istrazi.

"Želim da svaki navijač Mančester sitija širom sveta zna da sam ovde, više nego ikada. Uvek sam bio i uvek ću biti uz svoj klub, vlasnika, predsednika, Ferana (Sorijana), igrače, stručni štab, Enca (Maresku) i vas, naše jedinstvene navijače", naveo je Gvardiola na društvenim mrežama, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Da budem potpuno jasan, zajedno ćemo prebroditi ovo", dodao je Gvardiola uz poruku: "Volim vas sve" i emotikon plavog srca.

Uz objavu je postavio fotografiju na kojoj je sa predsednikom Mančester sitija Kaldunom Al Mubarakom.

Gvardiola je ovog leta otišao iz Mančester sitija, a za 10 godina predvodio je klub do 20 trofeja, od kojih su šest titula u Premijer ligi i Liga šampiona.

(Beta)