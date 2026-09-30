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Zidan, jedan od najboljih fudbalera svoje generacije, pokazivao je igračima centaršuteve i dodavanja na treningu, a oni su ga posmatrali iznenađeno i sa divljenjem.

"Ono što me je šokiralo tokom prve nedelje treninga je njegova tehnika. Nije izgubio ništa od svojih sposobnosti. Videti to uživo je još bolje, posebno u njegovim godinama", rekao je Kone o 54-godišnjem selektoru.

"Istina je da sam bio mali kada je bio pri kraju karijere. Videti da i dalje ima tu tehniku, znači da je to bilo neverovatno u njegovo vreme", dodao je 25-godišnji Kone.

1/18 Vidi galeriju Zinedin Zidan Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia, OLIVIER MORIN / AFP / Profimedia

Zidan je bio dvostruki strelac u pobedi Francuske 3:0 protiv Brazila u finalu Svetskog prvenstva 1998. godine, a osvojio je i Evropsko prvenstvo 2000. i Zlatnu loptu 1998.

"Zadovoljstvo je kada te Zidan trenira, svetska legenda. Rekao mi je da igram slobodno, ulio mi je samopouzdanje. On je bio vezni igrač, kao ja i slušam sve što kaže, od njega mogu samo da učim. Mnogo me savetuje o pozicioniranju i daje mi veću odgovornost", naveo je Kone.

Zidan je preuzeo ekipu od Didijena Dešana, po završetku Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku i pod većom je pažnjom javnosti nego pojedini igrači u ekipi.

"Ne bi trebalo da budemo šokirani, možemo samo da mu čestitamo na karijeri. Videćemo to u petak, ovacije koje će dobiti (protiv Italije)", rekao je Kone.

(Beta)