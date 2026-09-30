ALARM ZA NEMCE PRED MEČ SA SRBIJOM: Nove loše vesti za Jirgena Klopa...
Defanzivac Borusije Dortmund iznenada je završio na zemlji tokom igre zagrevanja, posle čega mu je ukazana lekarska pomoć. Šloterbek je upućen na snimanje magnetnom rezonancom, a rezultati pregleda pokazaće da li će moći da nastupi protiv "Orlova".
Nova povreda izazvala je dodatnu zabrinutost jer je 26-godišnji štoper tokom Svetskog prvenstva oštetio unutrašnji ligament levog skočnog zgloba i nekoliko meseci proveo van terena. Tek nedavno se vratio u sastav Dortmunda i nemačku reprezentaciju.
Šloterbek je trebalo da bude jedan od glavnih oslonaca Klopove odbrane, a pominjan je i kao kandidat za kapitensku traku u odsustvu Džošue Kimiha. Njegov eventualni izostanak predstavljao bi ozbiljan udarac za "Pancere", koji su u prva dva kola osvojili samo jedan bod.
Nemačka već ne može da računa na povređene Džamala Musijalu i Kaija Haverca, dok Karim Adejemi takođe neće igrati protiv Srbije.
Utakmica trećeg kola Lige nacija između Nemačke i Srbije na programu je u četvrtak od 20.45 časova na "Alijanc areni" u Minhenu.