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Defanzivac Borusije Dortmund iznenada je završio na zemlji tokom igre zagrevanja, posle čega mu je ukazana lekarska pomoć. Šloterbek je upućen na snimanje magnetnom rezonancom, a rezultati pregleda pokazaće da li će moći da nastupi protiv "Orlova".

1/5 Vidi galeriju Jirgen Klop na klupi Nemačke Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nova povreda izazvala je dodatnu zabrinutost jer je 26-godišnji štoper tokom Svetskog prvenstva oštetio unutrašnji ligament levog skočnog zgloba i nekoliko meseci proveo van terena. Tek nedavno se vratio u sastav Dortmunda i nemačku reprezentaciju.

Šloterbek je trebalo da bude jedan od glavnih oslonaca Klopove odbrane, a pominjan je i kao kandidat za kapitensku traku u odsustvu Džošue Kimiha. Njegov eventualni izostanak predstavljao bi ozbiljan udarac za "Pancere", koji su u prva dva kola osvojili samo jedan bod.

Nemačka već ne može da računa na povređene Džamala Musijalu i Kaija Haverca, dok Karim Adejemi takođe neće igrati protiv Srbije.

Utakmica trećeg kola Lige nacija između Nemačke i Srbije na programu je u četvrtak od 20.45 časova na "Alijanc areni" u Minhenu.