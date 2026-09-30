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žSamo nekoliko dana posle incidenta na Ubu i prekida utakmice Zonske lige „Drina“, duela „Radnik“ - „Crnokosa“ iz Kosjerića, Komesar za zakmičenje zonskih liga FSRZS Marko Kovačević i Disciplinski sudija zonskih liga FSRZS Stefan Teodosić, doneli su odluke u skladu sa Pravilnikom o takmičenju i disciplinskim merama.

Utakmica je registrovana službenim rezultatom 3:0 u korist Radnika, na osnovu člana 47, stav 1 Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSS.

Takođe, podnete su disciplinske prijave protiv oba kluba, odnosno Komesara za bezbednost FK „Radnik“ i kapitena gostujuće ekipe.

Posle prijave Komesara za takmičenje, reagovao je Disciplinski sudija. *FK „Radnik“ kažnjen je sa 3 (tri) utakmice zabrane prisustva publike i novčanom kaznom u iznosu 50 hiljada dinara *Komesar za bezbednost FK“Radnik“ Miloš Veljić kažnjava se sa 6 (šest) meseci zabrane vršenja funkcije uslovno *FK „Crnokosa“ kažnjava se oduzimanjem 5 bodova i novčanom kaznom od 100 hiljada dinara zbog povlačenja ekipe sa terena *Kapiten FK „Crnokosa“ Janko Đokić kažnjava se sa 6 (šest) meseci van fudbala zbog povlačenja ekipe sa terena

Podsetimo da se incident dogodio 23. septembra. Igrao se 72. minut kada su gostujući igrači prekinuli meč i odbili da nastave utakmicu, pod izgovorom da se nisu osećali bezbedno zbog napada NN lica na vozila na javnom parkingu u blizini stadiona, koja su pripadala navijačima gostujuće ekipe.