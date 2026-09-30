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Klub je prodat američkom investicionom fondu Park Benč za simboličan jedan evro, uz obavezu novog vlasnika da preuzme dugovanja koja, prema navodima francuskih medija, iznose oko 18 miliona evra.

Time je završena petogodišnja era Žerara Lopesa, a Bordo ulazi u potpuno novo poglavlje svoje istorije.

Nekadašnji šampion Francuske iz sezone 2008/09. danas se nalazi u situaciji koju je malo ko mogao da zamisli. Klub je za samo nekoliko godina od vrha francuskog fudbala stigao čak do šestog ranga, gde će pokušati da ponovo izgradi svoju budućnost.

„Ova operacija je zaključena za simboličan jedan evro, uz preuzimanje dugova“, saopštio je Bordo.

Američka kompanija Park Benč bavi se analizom podataka i softverom, a već ima iskustva u fudbalu. U njenom portfoliju nalaze se klubovi iz više evropskih zemalja. Kompanija je u vlasništvu Amerikanca Evana Sofera i Britanca Džejmsa Borda.

Novi vlasnik već poseduje udeo u španskoj Kordobi, koja nastupa u drugom rangu, dok je većinski vlasnik škotskog Danfermlajn Atletika, takođe člana tamošnje druge lige.

Bordo se godinama bori sa ozbiljnim finansijskim problemima. Klub je od 2021. godine čak dva puta bio stavljen pod prinudnu upravu, dok su odluke Nacionalne direkcije za kontrolu upravljanja (DNCG) dovele do više prinudnih ispadanja u niže rangove.

Poslednje dve sezone Bordo je proveo u četvrtom rangu, ali ni tamo nije uspeo da stabilizuje finansije. Zbog toga je DNCG ove godine donela odluku da klub bude prebačen u Regional 1, odnosno šesti rang francuskog fudbala.

Sada Bordo kreće praktično od početka. Novi vlasnik preuzeo je klub za simboličan iznos, ali i njegov veliki finansijski teret. Pred slavnim francuskim klubom je tako jedan od najvećih izazova u istoriji — da se iz šestog ranga vrati tamo gde je nekada bio.