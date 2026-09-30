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Dok pojedini nekadašnji fudbaleri zahtevaju da Sitiju budu oduzeti pehari, a medalje naknadno dodeljene njegovim rivalima, Džejmi Karager smatra da takav potez ne bi mogao da nadoknadi ono što su igrači i navijači izgubili.

1/7 Vidi galeriju Mančester siti - Arsenal, 19.4.2026. Foto: Conor Molloy/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia, Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia

Legendarni defanzivac Liverpula objasnio je da medalje vremenom postaju samo predmeti, dok se istinski pamte oni posebni momenti, poslednji sudijski zvižduk, slavlje sa saigračima, atmosfera na stadionu i osećaj koji prati osvajanje velikog trofeja.

Karager se prisetio svojih najvećih uspeha i odbrane Jiržija Dudeka u penal-seriji finala Lige šampiona protiv Milana, istakavši da mu i danas sećanje na te trenutke vraća posebne emocije.

Upravo zbog toga smatra da naknadno uručivanje medalja fudbalerima Liverpula, Mančester junajteda ili drugih klubova ne bi imalo veliki značaj, jer im niko ne može vratiti trenutak u kojem su mogli da proslave osvajanje trofeja.

"Ne radi se o medaljama, već o osećanjima. To je ono što je Mančester siti opljačkao", poručio je Karager.

Nekadašnji engleski reprezentativac naglasio je da nisu oštećeni samo igrači, već i navijači, koji su ostali bez proslava, priča i uspomena koje bi nosili tokom čitavog života. Prema njegovim rečima, upravo je to šteta koju nikakva naknadna odluka ili dodela medalja ne može da ispravi.