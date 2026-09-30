Srpski arbitar Srđan Jovanović biće glavni sudija na utakmici između reprezentacija Mađarske i Gruzije u trećem kolu Grupe B2 Lige nacija.
LIGA NACIJA
VELIKO PRIZNANJE ZA SRPSKOG ARBITRA: Srđan Jovanović sudi komšijama u Ligi nacija
Slušaj vest
Saopštila je Evropska fudbalska unija (UEFA).
Jovanović će pomagati sunarodnici Uroš Stojković i Miloš Simović, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Novaka Simovića.
U VAR sobi biće Momčilo Marković i Jelena Cvetković.
Meč između Mađarske i Gruzije biće odigran u petak od 20.45 časova u Budimpešti.
U drugom meču Grupe B2, Ukrajina dočekuje Severnu Irsku.
Tanjug
Reaguj
Komentariši