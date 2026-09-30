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Saopštila je Evropska fudbalska unija (UEFA).

Jovanović će pomagati sunarodnici Uroš Stojković i Miloš Simović, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Novaka Simovića.

U VAR sobi biće Momčilo Marković i Jelena Cvetković.

Meč između Mađarske i Gruzije biće odigran u petak od 20.45 časova u Budimpešti.

U drugom meču Grupe B2, Ukrajina dočekuje Severnu Irsku.

Tanjug

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