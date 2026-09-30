Stadion: “FK Njegoš”.

Sudija: Uroš Žutić.

Strelci: Radović u 31. i 83, Čam u 37, Nakajama u 39, Lazović u 76. i 89. i Ristić u 85. minutu za Crvenu zvezdu.

Njegoš: Marović, Vukotić, Jovanović, Savović, Kaluđerović, I. Kočiš, S. Kočiš, Pavićević, Vujičić, Buganik, Pejović.

Igrali su još Đurović, Špadijer, Vučković, Mileticki, Kustudić, Vujović, Popović, Spičanović, Gardašević, Selman i Zekić.

Crvena zvezda: Guteša, Strika, Baucal, Mitrović, Nakajama, Sibinović, Matanović, Čam, Katai, Bukari, Radović.

Igrali su još Papović, Ristić, Vranić, Handel i Lazović.