ZVEZDA UVELIČALA PROSLAVU NJEGOŠA IZ LOVĆENCA: Mihajlo Ristić upisao prvi gol po povratku
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su ekipu Njegoša iz Lovćenca rezultatom 0:7 u prijateljskom meču.
U listu strelaca za tim Alberta Rijere upisali su se Čam, Juta Nakajama i Mihailo Ristić, dok su po dva pogotka postigli Mihajlo Radović i Filip Lazović.
Predstavnici Crvene zvezde posetili su Lovćenac i uveličali proslavu 80 godina postojanja FK Njegoš, a celodnevni program završen je revijalnom utakmicom na stadionu u Lovćencu.
Stadion: “FK Njegoš”.
Sudija: Uroš Žutić.
Strelci: Radović u 31. i 83, Čam u 37, Nakajama u 39, Lazović u 76. i 89. i Ristić u 85. minutu za Crvenu zvezdu.
Njegoš: Marović, Vukotić, Jovanović, Savović, Kaluđerović, I. Kočiš, S. Kočiš, Pavićević, Vujičić, Buganik, Pejović.
Igrali su još Đurović, Špadijer, Vučković, Mileticki, Kustudić, Vujović, Popović, Spičanović, Gardašević, Selman i Zekić.
Crvena zvezda: Guteša, Strika, Baucal, Mitrović, Nakajama, Sibinović, Matanović, Čam, Katai, Bukari, Radović.
Igrali su još Papović, Ristić, Vranić, Handel i Lazović.
Delegacija Crvene zvezde, predvođena upravom kluba, najpre je posetila Hram Svetog Petra Cetinjskog. Tom prilikom generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić uručio je prigodne poklone i zahvalio se na gostoprimstvu.
Potom su se crveno-beli uputili ka Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“, gde je upriličeno posebno druženje sa učenicima. Školu trenutno pohađa oko 200 đaka, a dolazak prvotimaca Crvene zvezde izazvao je veliko oduševljenje. Fotografije, autogrami i druženje sa fudbalerima obeležili su susret koji će najmlađi dugo pamtiti.
Crvena zvezda je tom prilikom pripremila i vrednu donaciju za školu. Pored poklona za sve učenike u vidu školskog pribora i potpisanog dresa kluba, školi u Lovćencu su uručena i četiri računara.
Program je nastavljen u Domu kulture u Lovćencu, gde je održana svečanost povodom velikog jubileja FK Njegoš.
Predstavnici Crvene zvezde uručili su domaćinima simbolične poklone, dok su i članovi FK Njegoš pripremili priznanja za goste iz Beograda. Nakon obraćanja predstavnika oba kluba, prikazan je i film posvećen osam decenija dugoj istoriji FK Njegoš, a potom se kompletna delegacija uputila ka stadionu.
Usledila je revijalna utakmica Crvene zvezde i FK Njegoš, kojom je na fudbalskom terenu zaokružen dan posvećen jubileju kluba iz Lovćenca.