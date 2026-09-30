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Fudbaleri Crvene zvezde savladali su ekipu Njegoša iz Lovćenca rezultatom 0:7 u prijateljskom meču.

U listu strelaca za tim Alberta Rijere upisali su se Čam, Juta Nakajama i Mihailo Ristić, dok su po dva pogotka postigli Mihajlo Radović i Filip Lazović.

Predstavnici Crvene zvezde posetili su Lovćenac i uveličali proslavu 80 godina postojanja FK Njegoš, a celodnevni program završen je revijalnom utakmicom na stadionu u Lovćencu.

Njegoš - Crvena zvezda 0:7 (0:3)

Stadion: “FK Njegoš”.

Sudija: Uroš Žutić.

Strelci: Radović u 31. i 83, Čam u 37, Nakajama u 39, Lazović u 76. i 89. i Ristić u 85. minutu za Crvenu zvezdu.

Njegoš: Marović, Vukotić, Jovanović, Savović, Kaluđerović, I. Kočiš, S. Kočiš, Pavićević, Vujičić, Buganik, Pejović.

Igrali su još Đurović, Špadijer, Vučković, Mileticki, Kustudić, Vujović, Popović, Spičanović, Gardašević, Selman i Zekić.

Crvena zvezda: Guteša, Strika, Baucal, Mitrović, Nakajama, Sibinović, Matanović, Čam, Katai, Bukari, Radović.

Igrali su još Papović, Ristić, Vranić, Handel i Lazović.

Delegacija Crvene zvezde, predvođena upravom kluba, najpre je posetila Hram Svetog Petra Cetinjskog. Tom prilikom generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić uručio je prigodne poklone i zahvalio se na gostoprimstvu.

Potom su se crveno-beli uputili ka Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“, gde je upriličeno posebno druženje sa učenicima. Školu trenutno pohađa oko 200 đaka, a dolazak prvotimaca Crvene zvezde izazvao je veliko oduševljenje. Fotografije, autogrami i druženje sa fudbalerima obeležili su susret koji će najmlađi dugo pamtiti.

Crvena zvezda je tom prilikom pripremila i vrednu donaciju za školu. Pored poklona za sve učenike u vidu školskog pribora i potpisanog dresa kluba, školi u Lovćencu su uručena i četiri računara.

Program je nastavljen u Domu kulture u Lovćencu, gde je održana svečanost povodom velikog jubileja FK Njegoš.

Predstavnici Crvene zvezde uručili su domaćinima simbolične poklone, dok su i članovi FK Njegoš pripremili priznanja za goste iz Beograda. Nakon obraćanja predstavnika oba kluba, prikazan je i film posvećen osam decenija dugoj istoriji FK Njegoš, a potom se kompletna delegacija uputila ka stadionu.

Usledila je revijalna utakmica Crvene zvezde i FK Njegoš, kojom je na fudbalskom terenu zaokružen dan posvećen jubileju kluba iz Lovćenca.

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