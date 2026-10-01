Prenos meča možete gledati na kanalima RTS 2 i Arena 2 Premijum
Fudbal
PAUNOVI "ORLOVI" NA TEŠKOM ISKUŠENJU U MINHENU: Kada i gde možete da gledate meč Lige nacija Nemačka - Srbija?
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Fudbalska reprezentacija Srbije od 20.45 časova gostuje Nemačkoj u okviru trećeg kola A divizije Lige nacija.
Utakmica se igra u Minhenu.
Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic
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Uoči ovog kola Nemačka ima jedan bod u grupi 2, a Srbija je bez bodova.
Prenos meča možete gledati na kanalima RTS 2 i Arena 2 Premijum, a više detalja o meču možete naći na stranicama portala Kurir sport.
U isto vreme u Solunu igraju Grčka i Holandija.
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