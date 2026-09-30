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Na konferenciji za medije uoči ovog meča govorio je selektor Nemačke Jirgen Klop.

1/17 Vidi galeriju Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic

"Tačno, desilo se u završnom trening, Šloterbek se tokom zagrevanja, bez ikakvog igrača i sudara se povredio, neće sutra igrati, svi ostali su tu. Ja sam juče bio sa njim u kampu, on će ići na lečenje dalje, sa Nikom Kovačem sam pričao. Nesretno se desilo, sve drugo je pozitivno, uveče smo u nedelju stigli u kamp, dva puta su trenirali u ponedeljak, imali smo i sednicu. Jutros smo opet trenirali, momci su stigli u hotel. Bili su razočarani nakon gubitka, bezveze se desilo puno stvari.

Meč je bio dobar, bio sam pod utiskom rezultata, sve je to proces i deo toga, bilo nam je važno prilikom povratka kući da stvari funkcionišu. Novi momci su tu i treba pozitivno da pristupimo tome. Spremni smo, sve smo uradili i uradili smo sve što smo mogli. Sutra se sastajemo sa Srbijom i koja je "vruća" i koja se pokazala. Mogli su da i pobede Grčku."

Klop je otkrio ko će igrati protiv Srbije.

"Ekipa će sutra igrati ona koja ima najviše nastupa. Sve treba staviti na to, da se vidi ko će biti kapiten. Ne treba da pričamo o Kimihu, on nije tu. Ne znam da li smo imali više novih igrača, kada imate takvu situaciju, igraju oni sa najviše utakmica, i tako će biti i sutra.Svi igrači su, sve zavisi kako gledate. Što se tiče sastava, neće se reći dan pre utakmice, nakon svega ćemo videti kako će biti. Svi igrači će znati kada bude došlo do toga" dodao je Klop.

Šta očekuje od svog tima?

"Neće biti drugačije. Moramo da budemo dominantni, da imamo puno poseda, da uradimo isto, gledali smo snimke, uzeli smo to u obzir. Srbija je takva da ima veliko iskustvo, ne samo Tadić, dugo se poznaju, stariji su, dobri igrači, izuzetni. Veoma iskusni igrači. Oni su "vodom oprani" u fudbalu i tako se moramo spremiti. Imaju poseban mentalitet, nije dobar trenutak za srpski fudbal, ali oni osećaju koliko je važna ova utakmica. Oni su se borili, uvek kada je duboko stoji, ako imaš tim i ako radiš na tim stvarima, deo odbrane i presing mora biti dobar. Moramo biti precizni u dodavanju, dati gol."

Nakon utakmice u Augzburgu je bilo rasističkih komentara da ekipa nije "bela"...

"Nisam primetio. Ali sa ljudima nema razloga da moramo o njima da razmišljamo, nemam prostora za te gluposti, da gledam društvene mreže. Svako može da kaže to, pre nije bilo interneta, pre je morao da napiše pismo i stavi marku na kovertu. Nisam ni počeo da razmišljam, oni već pišu, to je ludnica. Nije samo kod nas tako. U kampu je suživot i ponašanje za poželeti. Uzmite primer fudbala, znam situacija u svlačionici, svako se respektuje. Niko nije diskreditovan. To je moje mišljenje. I to bi bilo to."

Klop je upitan šta misli o Sitiju i vašim trofejima u Premijer ligi?

"Nisam to razmišljao, ali sam video to. To se i ne oseća, da ja moram da gledam. Respekt za Gvardiolu u Sitiju, bili smo protivnici. Kakav su oni bili protivnik na najvećem nivou. Ako tu budu kazne, ja sa tim nemam ništa i sačekaću. Ako je sudski postupak i ako se priča o tome, žalba će biti i to će trajati. Ne bih voleo da se uključim u to i to mi ne treba. To što se desilo, ja sam dobar, borili smo se na terenu, ostalo ne mogu da kažem, jer ne znam šta se radilo.

Šta fali srpskom fudbalu za uspeh? Talenat je tu, ali nema uspeha kao recimo u Hrvatskoj.

"Vau... Iskreno, ne znam. Znam da ste emotivni, da dosta o tome razmišljate. Vaši igrači brzo odlaze u velike lige. I to uglavnom u Premijer ligu. Sve to pokazuje koliko brzo ide. Ali ne mogu da shvatim koji je generalni problem srpskog fudbala."

Andrija Maksimović?

"Hvala što podsećate nemačku publiku na njega. Ja ga volim. Bio sam tu kada je tek krenuo. On je igrao kao jako mlad tamo, kreativan je. Igrači kakav je on imaju sjajnu intuiciju, mislim da će u budućnosti samo dodatno napredovati.", objasnio je Klop.