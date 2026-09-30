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Irska je u nedelju u Mađarskoj savladala Izrael 3:0, nakon što su igrači prethodno glasanjem odlučili da izađu na teren. Pred drugi susret, koji će biti odigran u Srbiji iza zatvorenih vrata, pojavili su se novi pozivi da Irska odustane od utakmice.

Halgrimson je, međutim, rekao da je stav Fudbalskog saveza Irske jasan i da nema dileme da će ekipa ispuniti obaveze u Ligi nacija.

"Savez je rekao da ćemo odigrati obe utakmice. To je bila naša namera kada smo došli na okupljanje i ništa se nije promenilo. Pokušavamo da se usredsredimo na fudbal i već je odlučeno da ćemo odigrati oba meča", rekao je Halgrimson, a preneo Bi Bi Si (BBC).

Pre prve utakmice bilo je neizvesnosti oko toga da li će ona uopšte biti odigrana, nakon što je konferencija za medije irske reprezentacije odložena zbog sastanka igrača. Kada je konferencija konačno održana, više od pet sati kasnije nego što je bilo planirano, Fudbalski savez Irske saopštio je da je većina igrača glasala za odigravanje utakmice.

Irski fudbaleri su potom na meču protiv Izraela preskočili deo uobičajenih ceremonija uoči utakmice, nosili crne trake oko ruku i pognuli glave tokom izraelske himne.

Na pitanje o mogućim protestima tokom predstojećeg duela sa Austrijom, Halgrimson je rekao da ne želi da dozvoli da dešavanja van terena utiču na pripremu ekipe.

"Moram da se usredsredim na fudbal. O bezbednosti i ostalim stvarima neka brinu drugi. Mi igramo protiv Austrije, najbolje rangiranog tima u grupi, i neću dozvoliti da sporedne stvari utiču na moj fokus", rekao je islandski stručnjak.

Drugi susret Irske i Izraela biće odigran u Srbiji bez prisustva publike, nakon odluke da se utakmica, čiji je domaćin Irska, izmesti iz Dablina.

(Beta)