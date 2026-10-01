Za razliku od običnih "smrtnika", članovi kluba sa VIP statusom mogu da koriste pristup VIP zoni stadiona
Fudbal
ASTRONOMSKE CENE KARATA ZA EL KLASIKO: Barselona pustila prvu turu ulaznica za meč sa Realom
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Fudbalski klub Barselona pustio je u prodaju prvi kontigent karata za El Klasiko koji će 25. oktobra biti odigran na stadionu "Kamp Nou".
Ulaznice za utakmicu koja se igra od 21 čas po srpskom vremenu za sada su dostupne samo članovima kluba.
El klasiko Foto: SOPA Images Limited / Alamy / Alamy / Profimedia, DAISUKE Nakashima / AFLO / Profimedia, Screenshot
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Sam pogled na cene govori o tome da se radi o astronomskim ciframa.
Najjeftinije ulaznice trenutno koštaju 476.50 evra. U zavisnosti od tribine i dela tribine, cene su 699 evra, 799 evra, 899 evra, dok one najskuplje na dan puštanja koštaju 999 evra.
Za razliku od običnih "smrtnika", članovi kluba sa VIP statusom mogu da koriste pristup VIP zoni stadiona, a najjeftinije Premijum ulaznice koštaju 1.750 evra.
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