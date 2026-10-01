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Fudbalski klub Barselona pustio je u prodaju prvi kontigent karata za El Klasiko koji će 25. oktobra biti odigran na stadionu "Kamp Nou".

Ulaznice za utakmicu koja se igra od 21 čas po srpskom vremenu za sada su dostupne samo članovima kluba.

1/17 Vidi galeriju El klasiko Foto: SOPA Images Limited / Alamy / Alamy / Profimedia, DAISUKE Nakashima / AFLO / Profimedia, Screenshot

Sam pogled na cene govori o tome da se radi o astronomskim ciframa.

Najjeftinije ulaznice trenutno koštaju 476.50 evra. U zavisnosti od tribine i dela tribine, cene su 699 evra, 799 evra, 899 evra, dok one najskuplje na dan puštanja koštaju 999 evra.