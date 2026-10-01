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Fudbalska reprezentacija Srbije od 20.45 gostuje Nemačkoj u okviru 3. kola grupe A2 Lige nacija.

Biće to drugi zvanični, ukupno četvrti, duel dve selekcije u samostalnoj eri naše države.

1/17 Vidi galeriju Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic

Jedini zvaničan duel odigran je 2010. godine pred 38.294 gledalaca na stadionu "Nelson Mendela" u Port Elizabetu.

Srbiju je na Svetskom prvenstvu u Južnoj Africi predvodio legendarni Radomir Antić, a jedini gol na utakmicu 38. minutu je postigao Milan Lane Jovanović. Nemce je predvodio Joakim Lev. Pamti se i trenutak kada je Vladimir Stojković odbranio penal Lukasu Podolskom.

Srbija je tada igrala u sastavu: Vladimir Stojković, Branislav Ivanović, Neven Subotić, Nemanja Vidić, Aleksandar Kolarov, Dejan Stanković (kapiten), Miloš Ninković, Miloš Krasić, Zdravko Kuzmanović, Milan Jovanović i Nikola Žigić.

Sa klupe za rezerve ušli su Gojko Kačar, Radosav Petrović i Danko Lazović.

Bio je to jedini zvanični, a drugi ukupno meč Srbije i Nemačke. Prethodno su 2008. godine višestruki šampioni sveta slavili sa 2:1.

Poslednji duel je odigran 2019. godine i završen je bez pobednika - 1:1.

Jugoslavila, pod svim imenima, je igrala 26 puta sa Nemačkom i nema sjajan bilans - 7 pobeda, 4 remija i 15 poraza.