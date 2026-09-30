Slušaj vest

Srbija će u četvrtak od 20.45 gostovati Nemačkoj u okviru trećeg kola A divizije, a Tadić je posebno istakao zajedništvo u reprezentaciji.

„Ambijent je super, sve je pod kontrolom, dobro je zajedništvo, dobro se držimo. Nisam bio od kad je selektor Veljko tu, ali mogu da kažem da je bilo fenomenalno između njega, saradnika, nas... Dobra je hemija, to treba da nastavimo. Nekako kao reprezentativac imaš kodekse ponašanja, zna se šta smeš, a šta ne. Dobra i pozitivna energija. To je to“, rekao je Tadić.

Tadić o Joviću: „Dao mu je samopouzdanje“

Jedna od tema bio je i Luka Jović, koji je postigao gol protiv Holandije. Tadić je posebno pohvalio svog saigrača, ali i selektora Veljka Paunovića zbog načina na koji je pružio podršku napadaču.

„Meni je drago zbog njega, jako je dobar igrač i momak. Presudnu ulogu je odigrao Veljko, dao mu je puno poverenje. Odmah je rečeno nema veze za promašaj na prethodnoj konferenciji. Daš mu samopouzdanje, on će to da iskoristi. Za napadača je najbitnije da mu neko da poverenje i samopouzdanje.“

„Moje je da kreiram“

Tadić je govorio i o igri Srbije bez njega i činjenici da ekipi nedostaje kreativnosti kada nije na terenu.

„Dosta zavisi od ekipe kako igra. Ne mogu da kažem: 'Ja nisam bio tu pa zbog toga'. Svako ima određeni kvalitet da ispuni na određeni način. Selektor želi da napadnemo protivnika, da imamo timske napade, analize. Nadam se da će to biti još bolje. Svako ima opis svog posla. Moje je da kreiram. Sa zajedničkim radom da doćemo do dobre situacije. Najbitnije je da radimo koletivno i timski“.

1/6 Vidi galeriju Dušan Tadić ponovo u reprezentaciji Srbije Foto: Fss

Srbija je u prva dva kola pretrpela dva poraza — od Grčke 2:1 i Holandije 2:1. Nemačka je remizirala sa Holandijom 1:1, a zatim izgubila od Grčke 1:0.

Pred „orlovima“ je tako veoma težak zadatak u Minhenu, gde će pokušati da dođu do prvih bodova u grupi.