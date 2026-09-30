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Selektor Srbije Veljko Paunović govorio je na konferenciji za medije pred duel sa Nemačkom.

1/17 Vidi galeriju Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic

Kakve su pouke izvučene iz prva dva meča?

"Na prvom mestu mislim da rezultatski nismo zadovoljni, pogotovo iz prve utakmice, gde smo imali veća očekivanja, s obzirom na ono što naša reprezentacija treba da pruži na domaćem terenu. Popravili smo utisak u drugoj utakmici protiv Holandije. Mislim da smo u momentima ulazili u tu zonu viskog zahteva i nametali se sa njima. Plan je bio da ne primimo gol. Penal je to malo pokvario, ali se pokazalo da su momci bili spremni da to svare i da od početka drugog poluvremena budemo u konstantnom napadu i da smo kasnije tražili da se vratimo na nerešen rezultat. Ono što smo videli u drugoj utakmici, sposobnost naše reprezentacije da igra na jednom visokom zahtevu. Grupno i kao kolektiv moramo da budemo konstantni. Da možemo da se održimo".

Alijanc Arena?

"Za neke je prvi put da igraju na ovakvom stadionu. Za kapitena nije, može da im objasni kako. Ovo su momenti i utakmice gde svi mogu da igraju. Teren je dobar, kao i na "Marakani". Falila nam je adaptacija."

Zdravstvena situacija?

"Što se tiče drugih igrača ima neki koji su zadobili udarce, gledamo njihovu evoluciju, ali ne bi trebalo da bude problema."

O Nemačkoj.

"Izuzetno moćna reprezentacija, fantastično vođena sa selektorom Klopom. Očekujemo reakciju posle poslednjeg rezultata. Posle informacija koje smo dobili, kako su pristupili. Imaju cilj i grupu igrača koje su probali do sada. Očekujemo dosta svežih igrača. Imaćemo protivnika koji će biti maksimalno spreman i da isprave poslednji utisak. Mi smo se spremali u Pazovi da se oporavimo, da vratimo energiju, to je bio prvi faktor. Posle utakmice sa Holandijom smo izašli ojačani. Svakako je bilo jedno dobro izdanje, gde je nedostajao rezultat. Na tome smo gradili pripremu za ovu utakmicu. Imali smo par dana i taktički da se pripremimo kroz rad na terenu i video analizu. Bilo je dovoljno vremena da se pripremimo i regrupišemo."

Nema Sergeja Milinkovića Savića.

"Što se tiče izveštaja medicinskog tima, do poslednjeg trenutka gledamo da oporavimo igrače. Tačno je da Sergej nije tu. U svakom slučaju moramo da se okrenemo momcima koji su spremni. Spomenuvši one dve utakmice, morali smo da skratimo grupu koja je doputovala ovde. Nekim momcima smo se zahvalili, zbog taktičkih i naših ideja. U ovom trenutku jako je važno da budemo ujedinjeni, da gledamo da poboljšamo utisak."

O Mimoviću i Samardžiću.

"Od juna nije igramo Mimović, išao sam da ga gledam u mladoj reprezentaciji. Treba mi takva pozicija. Treba mi igrač sa njegovim karakteristikama. Iz istog razloga smo doveli i Gudelja. To bi bilo to. Što se tiče Lazara Samardžića, radi vredno, čeka svoju šansu. Ne mogu da vam otkrivam svoje ideje. Za mene je igrač koji može da nam pomogne. To su stvari koje cenimo i zbog toga će nastaviti da bude deo tima i imaće priliku da igra."

Poruka za navijače u Srbiji.

"Stisnite se, nema obećanja dok se ne završi proces. Mi u ovom trenutku ne diktiramo i ne dajemo obećanja koja ne može niko da garantuje. Budite spremni da gledate reprezentaciju koja će da se bori i da da sve od sebe i da donese rezultat, možda čak i sutra, ali u svakom sledećem meču će polazna tačka biti takva da nadograđujemo ono što smo do tada imali", zaključio je Paunović.

Utakmica se igra u četvrtak u Minhenu sa početkom u 20.45 časova.