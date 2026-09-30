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Selektor aktuelnih svetskih i evropskih prvaka Luis de la Fuente bio je prezadovoljan nakon visoke pobede "Crvene furije" protiv Hrvatske.

1/7 Vidi galeriju Španija - Hrvatska, Liga nacija 29.9.2026. Foto: JULIO MUNOZ/EFE, Raul Caro/EFE

"U prvom poluvremenu mogli smo voditi 4:1 ili 5:1. Moramo biti maksimalno angažovani u svim situacijama. Kada imamo loptu, moramo dominirati i kontrolisati igru", izjavio je selektor Španije.

Govoreći o rešenjima koja je njegov tim pokazao tokom utakmice, De la Fuente je rekao da je "prekrasno ono što rade njegovi igrači".

"Želim zahvaliti Sevilji na dočeku. Atmosfera je bila senzacionalna. Odigrali smo sjajnu utakmicu. Ekipa je pokazala da želi napredovati. Spektakularni smo bili", poručio je De la Fuente.

Španija nakon dva odigrana kola ima šest bodova, dok je Hrvatska ostala na tri.

U narednom kolu Grupe C (3. oktobra), Španci dočekuju Čehe, dok Hrvati čekaju Engleze.