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Norveški reprezentativac Martin Edegor (27) navodno je blizu dogovora sa Arsenalom oko novog ugovora, piše italijanski novinar Nikolo Šira.

1/4 Vidi galeriju Fudbaleri Arsenala na meču protiv Koventrija Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, Wired Photos / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema njegovim informacijama, šampion Engleske i vicešampion Evrope ovog vezistu smatra jednim od ključnih ljudi na terenu i fudbalerom kog ne želi da proda.

Arsenal je letos odbio nekoliko ponuda klubova iz Saudijske Arabije i Evrope za svog kapitena.

Prema njegovim informacijama, šampion Engleske i vicešampion Evrope ovog vezistu smatra jednim od ključnih ljudi na terenu i fudbalerom kog ne želi da proda.

Arsenal je letos odbio nekoliko ponuda klubova iz Saudijske Arabije i Evrope za svog kapitena.

Edegor je u Arsenal stigao u januaru 2021. godine na pozajmicu iz Real Madrida, a šest meseci kasnije londonski klub je otkupio njegov ugovor za oko 35 miliona evra. Aktuelni ugovor veže ga za "tobdžije" do 30. juna 2028. godine.

Za Arsenal je do sada odigrao 242 utakmice, postigao 44 gola i upisao 41 asistenciju. U novu sezonu ušao je odlično, sa četiri pogotka u osam nastupa.

Ovaj sjajni igrač je i kapiten reprezentacije Norveške i lider je te selekcije, zajedno sa Erlingom Halandom. Na ovogodišnjem Mundijalu su njih dvojica predvodili Norvežane do četvrtfinala Svetskog prvenstva.

Kurir sport / Sportske.net