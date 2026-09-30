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Kristijano Ronaldo kapiten i najbolji strelac u istoriji reprezentacije Portugala napustio je kamp nacionalnog tima nakon obraćanja selektora Žorža Žezusa.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo protiv Velsa Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia

Situacija se zaoštrila u utorak, kada je 41-godišnji fudbaler odbio da trenira sa ekipom i umesto toga otišao u hotelsku teretanu. Fudbalska federacija Portugala (FPF) potvrdila je odsustvo kapitena sa terena, ali nije navela konkretne razloge.

Žezus je u sredu na konferenciji za novinare pokušao da spusti loptu i umiri strasti, demantujući da je Ronaldo odbio da trenira, ali je nakon njegove izjave kapiten Portugala napustio kamp reprezentacije, prenose "Marka" i "A Bola".

"Juče nije odbio da trenira. Fransisko Konseisao nije trenirao zbog povrede, kao ni Feliks, jer smo pokušavali da smanjimo umor, dok je Kristijano Ronaldo radio u teretani. Danas će trenirati. Ovo mu je četvrti dan, tako da će trenirati. Ako mi bude potreban 30 minuta, igraće. Ako ne bude, neće. Nijedan igrač neće promeniti moje mišljenje. Ni on, ni bilo ko drugi u fudbalu. Ni predsednik. Nikada, apsolutno niko", rekao je Žezus.

Ronalda su očigledno ove reči selektora povredile, iako je utisak da je Žezus pokušao da ga zaštiti, ali mu se izgleda nije svideo deo gde se iskusni stručnjak postavio kao autoritet.

Ovo bi mogao biti neslavni kraj reprezentativne karijere Kristijana Ronalda, koji je u dresu sa nacionalnim grbom odigrao 234 meča i postigao 146 golova, po čemu je apsolutni svetski rekorder.