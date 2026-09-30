HAOS U PORTUGALU! Ronaldo napustio reprezentaciju, pa poslao TAJNOVITU PORUKU - ono što je najavio šokiralo je sve
Kapiten Portugala oglasio se nakon odlaska iz reprezentacije i poručio da će javnost naknadno saznati razloge zbog kojih je odlučio da napusti nacionalni tim.
„Nakon konferencije za novinare selektora reprezentacije i razgovora sa predsednikom Fudbalskog saveza Portugalije, odlučio sam da napustim trening-kamp nacionalnog tima.“
Ronaldo je istakao da će u dogledno vreme izneti svoju verziju događaja.
„U dogledno vreme saopštiću portugalskom narodu istinu o razlozima mog odlaska iz reprezentacije, kojoj sam uvek bio posvećen.“
Za kraj, Ronaldo je poželeo sreću reprezentaciji i svojim saigračima.
„Sada je trenutak da poželim sreću Portugaliji i svim svojim saigračima, bez izuzetka.“
Njegov odlazak dolazi nakon što je selektor Žezus potvrdio da Ronaldo neće biti u startnoj postavi protiv Danske. Portugalski mediji prethodno su naveli i da iskusni napadač nije trenirao sa ekipom.