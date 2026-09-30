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Kapiten Portugala oglasio se nakon odlaska iz reprezentacije i poručio da će javnost naknadno saznati razloge zbog kojih je odlučio da napusti nacionalni tim.

„Nakon konferencije za novinare selektora reprezentacije i razgovora sa predsednikom Fudbalskog saveza Portugalije, odlučio sam da napustim trening-kamp nacionalnog tima.“

Ronaldo je istakao da će u dogledno vreme izneti svoju verziju događaja.

„U dogledno vreme saopštiću portugalskom narodu istinu o razlozima mog odlaska iz reprezentacije, kojoj sam uvek bio posvećen.“

Za kraj, Ronaldo je poželeo sreću reprezentaciji i svojim saigračima.

„Sada je trenutak da poželim sreću Portugaliji i svim svojim saigračima, bez izuzetka.“

Njegov odlazak dolazi nakon što je selektor Žezus potvrdio da Ronaldo neće biti u startnoj postavi protiv Danske. Portugalski mediji prethodno su naveli i da iskusni napadač nije trenirao sa ekipom.