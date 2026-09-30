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Fudbalski savez Švajcarske povukao je podršku Đaniju Infantinu za predsednika Fifa, navodeći zabrinutost zbog integriteta, transparentnosti i načina upravljanja svetskom fudbalskom organizacijom.

Švajcarska je podržala Infantina u junu, ali je u sredu saopštila da više ne smatra da su ispunjeni uslovi neophodni za poverenje u rukovođenje Fifa.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

U saopštenju se posebno ističu potreba za kredibilitetom, transparentnošću, odgovornošću i efikasnim funkcionisanjem statutarnih tela, kao ključnim elementima za očuvanje integriteta međunarodnog fudbala.

Odluka Švajcarske predstavlja novi udarac za Infantina, koji je do sada bio jedini kandidat za četvrti mandat na čelu Fifa, koji bi trajao do 2031. godine.

Evropska fudbalska unija (Uefa) već je pokrenula inicijativu za pronalaženje kandidata koji bi se suprotstavio Infantinu na izborima zakazanim za 18. mart naredne godine u Rabatu.

Nezadovoljstvo u Uefa dodatno je pojačano nakon što je u javnost dospeo Infantinov plan o formiranju komercijalne kompanije koja bi upravljala delom poslovanja Fifa, uključujući i mogućnost prodaje udela u Svetskom prvenstvu privatnim investitorima. Plan je povučen nekoliko dana nakon što je objavljen, usled brojnih kritika.

Švajcarski savez je kao jedan od razloga za promenu stava naveo i pitanje integriteta takmičenja, uključujući pritiske američkog predsednika Donalda Trampa u vezi sa suspenzijom reprezentativca SAD Florina Balogana.

Uefa će se naredne nedelje sastati sa predstavnicima svojih 55 članica u Berlinu, kako bi razgovarala o mogućem kandidatu koji bi mogao da se suprotstavi Infantinu. Rok za podnošenje kandidatura ističe 18. novembra.

O predsedniku Fifa odlučivaće 211 članica svetske fudbalske organizacije na kongresu u Rabatu 18. marta.