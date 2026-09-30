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Ronaldo je odluku doneo nakon konferencije za medije selektora Žorža Žezusa i razgovora sa predsednikom Fudbalskog saveza Portugala Pedrom Proensom.

1/3 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo napustio reprezentaciju Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia, Berg/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Posle konferencije za medije selektora reprezentacije i razgovora sa predsednikom Fudbalskog saveza Portugala, odlučio sam da napustim kamp reprezentacije", naveo je Ronaldo u saopštenju, a prenela španska Marka.

Kapiten Portugala istakao je da će, kada za to dođe vreme, objasniti zbog čega je odlučio da napusti ekipu.

"U svoje vreme ću svim Portugalcima reći istinu o razlozima koji su me naveli da napustim reprezentaciju kojoj sam se uvek potpuno posvećivao", poručio je Ronaldo.

Portugalski mediji su objavili snimak trenutka kada Ronaldo izlazi iz hotela i kreće ka aerodromu.

Nema dileme da će naredni dani doneti nove potrese u ovom slučaju.