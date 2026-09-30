POJAVIO SE SNIMAK, POGLEDAJTE KAKO RONALDO BEŽI IZ HOTELA: Skandal drma Portugal, Kristijano napustio reprezentaciju
Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo napustio je pripreme reprezentacije uoči utakmice sa Danskom u Ligi nacija, poručivši da će javnosti naknadno objasniti razloge svoje odluke.
Ronaldo je odluku doneo nakon konferencije za medije selektora Žorža Žezusa i razgovora sa predsednikom Fudbalskog saveza Portugala Pedrom Proensom.
"Posle konferencije za medije selektora reprezentacije i razgovora sa predsednikom Fudbalskog saveza Portugala, odlučio sam da napustim kamp reprezentacije", naveo je Ronaldo u saopštenju, a prenela španska Marka.
Kapiten Portugala istakao je da će, kada za to dođe vreme, objasniti zbog čega je odlučio da napusti ekipu.
"U svoje vreme ću svim Portugalcima reći istinu o razlozima koji su me naveli da napustim reprezentaciju kojoj sam se uvek potpuno posvećivao", poručio je Ronaldo.
Portugalski mediji su objavili snimak trenutka kada Ronaldo izlazi iz hotela i kreće ka aerodromu.
Nema dileme da će naredni dani doneti nove potrese u ovom slučaju.