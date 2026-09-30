Fudbalere Srbije očekuju još dve utakmice u ovom ciklusu Lige nacija.
LIGA NACIJA
HOLANDIJA OSLABLJENA PROTIV SRBIJE: Zvezda Totenhema ne igra protiv Orlova
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Paunovićevi "Orlovi" najpre u četvrtak gostuju Nemačkoj u Minhenu, a potom u nedelju Holandiji u Ajndhovenu.
Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic
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Holandija će biti oslabljena u toj utakmici.
Naime, kako je saopšteno od strane Fudbalskog saveza Holandije igrač Totenhema Žan Pol Van Heke je doživeo povredu i vratio se u London, kako bi počeo sa terapijama.
Žan Pol Van Heke tako neće igrati ni protiv Grčke u Solunu, a onda ni protiv Srbije tri dana kasnije.
Od ranije je poznato da u ekipi nema ni Kodija Gakpa, Donijela Malena, Džastina Klajverta, Brajana Brobija i Luštarela Getrujde.
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