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Poznati novinar Huan Hesus objavio je informaciju o budućnosti karijere Erlinga Halanda.

Norvežanin je poslednjih godina prva zvezda Mančester sitija, ali kako se nad klubom nadvila sena brojnih malverzacija zbog kojih bi mogli da budu izbačeni u niži rang, postavlja se pitanje gde će zvezde tima.

1/4 Vidi galeriju Erling Haland Foto: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prethodnih dana, nedelja, pa i meseci govori se da su Real i Arsenal najviše zainteresovani.

Međutim, pomenuti novinar tvrdi da je Barselona najbliža Halandu. A i obrnuto, ukoliko se desi haos sa Sitijem.

Razlozi koji se navode su veliki značaj La Lige, mogućnost da zajedno s Laminom Jamalom predvodi novi Barselonin sportski projekat, ali i status najveće zvezde prilikom potpunog povratka kluba na obnovljeni Kamp Nou.

Plan se, prema ovim tvrdnjama, odnosi na mnogo duži period i potencijalni posao tokom 2027. ili 2028. godine.