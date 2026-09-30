HALANDOV MENADŽER PREDSTAVIO USLOVE! Poznato gde Norvežanin nastavlja karijeru: Nisu ni Real, ni Arsenal! Potpuni šok
Poznati novinar Huan Hesus objavio je informaciju o budućnosti karijere Erlinga Halanda.
Norvežanin je poslednjih godina prva zvezda Mančester sitija, ali kako se nad klubom nadvila sena brojnih malverzacija zbog kojih bi mogli da budu izbačeni u niži rang, postavlja se pitanje gde će zvezde tima.
Prethodnih dana, nedelja, pa i meseci govori se da su Real i Arsenal najviše zainteresovani.
Međutim, pomenuti novinar tvrdi da je Barselona najbliža Halandu. A i obrnuto, ukoliko se desi haos sa Sitijem.
Razlozi koji se navode su veliki značaj La Lige, mogućnost da zajedno s Laminom Jamalom predvodi novi Barselonin sportski projekat, ali i status najveće zvezde prilikom potpunog povratka kluba na obnovljeni Kamp Nou.
Plan se, prema ovim tvrdnjama, odnosi na mnogo duži period i potencijalni posao tokom 2027. ili 2028. godine.