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Fudbalske reprezentacije Nemačke i Srbije igraće u 20.45 na Alijanc Areni u Minhenu utakmicu trećeg kola grupne faze Lige nacija.

Nemci u utakmicu ulaze nakon razočaravajućih rezultata u prethodne dve utakmice i sa samo jednim bodom, dok je Srbija takođe razočarala sa dva poraza.

1/5 Vidi galeriju Jirgen Klop na klupi Nemačke Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Selektor Nemačke Jirgen Klop će malo promešati sastav za Srbiju te u prvoj postavi neće igrati kapitan Jošua Kimih.

Nemačkog selektora novinari su pitali ko će mu biti kapitan u utakmici sa Srbijom.

"Ko ima najviše utakmica za nemačku reprezentaciju u utakmici će biti kapitan. Neću vam sad otkrivati početni sastav. Ali znam ko neće sigurno biti kapitan. Jonas Urbig neće dobiti trakicu jer će mu to biti prva utakmica za Nemačku", rekao je nemački selektor na konferenciji za medije.