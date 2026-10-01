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Drama oko Kristijana Ronalda i reprezentacije Portugala dobila je novu epizodu – i to veoma žestoku.

Nakon što je CR7 napustio kamp nacionalnog tima, njegova sestra Elma Aveiro oglasila se na Instagramu i podelila poruku jednog Ronaldovog fana koja je izazvala buru. Uz objavu je kratko napisala: "Sve je rečeno."

A poruka koju je podelila nije nimalo blaga.

U njoj se navodi da je Ronaldo zaslužio više poštovanja, da reprezentacija Portugala zaslužuje bolju organizaciju, dok se portugalski mediji kritikuju zbog "kompetencije" i "nagađanja". Najžešće reči bile su upućene delu portugalske javnosti, koja je u objavi opisana kao "zavidna, podrugljiva i neuka", uz tvrdnju da je fudbal Portugala pre ere CR7 bio u svojevrsnoj prosečnosti.

- Kristijano je zaslužio više poštovanja. Portugal je zaslužio bolju organizaciju. Portugalsko novinarstvo je zaslužilo više stručnosti i manje nagađanja. Što se tiče javnosti u Portugalu, pa ne zaslužuju da imaju najbolje ni u čemu. Zavidni smo, puni prezira, neznalice i zaslužujemo povratak u prosečnost u kojoj smo u fudbalu oduvek bili pre ere Kristijana Ronalda. Hvala ti na svemu Kristijano! Zaslužio si više - stajalo je u objavi koju je podelila Elma Aveiro, uz poruku - "Sve je rečeno".

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo napustio reprezentaciju Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia, Berg/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Time je jasno pokazala da podržava njen sadržaj, dok se sama nije dodatno upuštala u objašnjavanje Ronaldovog odlaska.

Haos posle odluke selektora

Ronaldo je napustio reprezentativni kamp nakon što je propustio utakmicu protiv Norveške. Selektor Žorž Žezus objasnio je da je odluka bila taktičke prirode i da je smatrao da nema potrebe da menja Ramosa, koji je dobro igrao.

Situacija je, međutim, postala mnogo ozbiljnija.

Ronaldo je potom napustio kamp u Kopenhagenu, nakon razgovora sa predsednikom Fudbalskog saveza Portugala Pedrom Proensom. U svojoj poruci naveo je da će „kada dođe vreme“ javnosti reći pravu istinu o razlozima zbog kojih je napustio reprezentativne pripreme.

Posebnu pažnju privukao je i način na koji je završio poruku – poželeo je sreću reprezentaciji i saigračima.

Zbog svega toga već su se pojavile spekulacije o njegovoj budućnosti u reprezentaciji. Međunarodni mediji navode da je njegov status sada neizvestan, dok portugalski izvori prate razvoj situacije iz časa u čas.

"CR7 je zaslužio više"

Poruka koju je Elma podelila praktično je bila javna odbrana njenog brata.

U njoj se posebno kritikuje odnos prema Ronaldu, ali i način na koji portugalska javnost i mediji tretiraju najveću zvezdu reprezentacije.

Sada ostaje da se vidi šta će Ronaldo uraditi.

Jer jedno je već jasno - priča o njegovom odlasku iz reprezentativnog kampa ovde se neće završiti. Sam Ronaldo najavio je da će svoju verziju događaja izneti kada za to dođe vreme.

A posle poruke njegove sestre, pritisak na Portugal i selektora Žorža Žezusa samo je dodatno porastao.