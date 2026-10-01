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Kristijano Ronaldo napustio je kamp reprezentacije Portugala nakon nesuglasica sa selektorom Žoržom Žezusom! Portugalski mediji otkrivaju šta se događalo iza kulisa, a kapiten sada može da se suoči i sa ozbiljnom disciplinskom kaznom.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo napustio reprezentaciju Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia, Berg/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Haos u reprezentaciji Portugala dobio je potpuno neočekivan epilog!

Kristijano Ronaldo napustio je kamp u Kopenhagenu, seo u privatni avion i odleteo za Madrid. Sve se dogodilo samo nekoliko sati nakon konferencije za medije Žorža Žezusa, na kojoj je selektor ponovo jasno stavio do znanja ko donosi odluke u reprezentaciji.

Portugalski mediji sada slažu kockice i otkrivaju kako je došlo do potpunog pucanja odnosa.

Sve je počelo posle Norveške

Ronaldo je bio nezadovoljan još posle utakmice sa Norveškom.

Prema pisanju portugalskih medija, Žezus mu je prethodno rekao da postoji mogućnost da dobije oko pola sata u drugom poluvremenu. Ronaldo se zagrevao, ali na kraju nije ušao u igru.

Portugal je pobedio 2:1, a Ronaldo je odmah posle utakmice otišao u svlačionicu. Upravo tada počele su da se gomilaju tenzije.

Ipak, delovalo je da je problem rešen.

Žezus i Ronaldo sastali su se u hotelu u Malmeu u utorak uveče. Prema informacijama portugalskog lista "A Bola", razgovor je protekao mirno i ostavio utisak da su dvojica najvažnijih ljudi portugalskog tima uspela da spuste tenzije.

Ali onda je usledio novi obrt.

"Ja sam trener, ja odlučujem"

Na konferenciji pred utakmicu sa Danskom, Žorž Žezus govorio je o svom odnosu sa Ronaldom i svom autoritetu u reprezentaciji.

Selektor je objasnio da je sa Ronaldom unapred napravio plan oko minutaže, ali da utakmica protiv Norveške nije zahtevala njegov ulazak u igru.

Još važnije, Žezus je jasno poručio da nijedan igrač, bez obzira na status, neće menjati njegove odluke.

Suština njegove poruke bila je jasna: on je trener i on donosi odluke.

Žezus je takođe rekao da Ronaldo nije odbio da trenira i najavio da će se kapiten pojaviti na treningu.

A onda – šok.

Ronaldo se nije pojavio.

Dok su ostali reprezentativci izlazili na teren Parken stadiona u Kopenhagenu, Ronaldo je napustio objekat u vozilu Fudbalskog saveza Portugala. „A Bola“ je objavila i snimak njegovog odlaska.

Predsednik saveza krenuo za njim

Situacija je već bila toliko ozbiljna da je predsednik Fudbalskog saveza Portugala Pedro Proensa promenio svoje planove i hitno otputovao u Kopenhagen.

Cilj je bio da razgovara sa Ronaldom i Žezusom i pokuša da smiri situaciju.

Došlo je do sastanka u hotelu, a portugalski mediji navode da je Proensa razgovarao sa obojicom u pokušaju da spreči dalje zaoštravanje situacije.

Međutim, posle Žezusove konferencije stvari su ponovo eksplodirale.

Ronaldo je potom objavio da je, nakon konferencije selektora i razgovora sa predsednikom FPF, odlučio da napusti reprezentativni kamp.

Posebno je odjeknula njegova poruka da će "u svoje vreme" reći Portugalcima istinu o razlozima svog odlaska.

Drugim rečima - CR7 nije zatvorio priču. Naprotiv, ostavio je najavu da njegova verzija događaja tek treba da bude ispričana.

Privatni avion već čekao Ronalda

Sve se odigralo veoma brzo.

Ronaldo je u Kopenhagenu viđen kako u opremi reprezentacije stiže na aerodrom, a njegov privatni avion potom je napustio Dansku i odleteo prema Madridu.

Portugalski mediji navode da je njegov odlazak organizovan u veoma kratkom roku.

Fudbalski savez Portugala potvrdio je da je Ronaldo napustio kamp, ali je u saopštenju fokus prebacio na nastavak priprema i predstojeće obaveze reprezentacije.

Preostali igrači nastavili su pripreme za utakmicu sa Danskom.

Sada mu preti i ozbiljna kazna

Tu priča dobija potpuno novu dimenziju.

Prema pisanju "A Bola", disciplinski pravilnik Fudbalskog saveza Portugala predviđa da igrač koji bez opravdanja napusti ili ne dođe na trening, utakmicu ili drugu aktivnost reprezentacije može biti kažnjen suspenzijom od jednog do šest meseci.

Uz to, za profesionalnog fudbalera predviđena je i novčana kazna od pet do deset obračunskih jedinica, što "A Bola" procenjuje na približno 500 do 1.000 evra.

Isti izvor navodi i da napuštanje reprezentativnog kampa može povući automatsku preventivnu suspenziju, u skladu sa pravilnikom.

Da li je ovo kraj Ronaldove reprezentativne karijere?

Portugalski mediji već postavljaju pitanje koje je do juče delovalo gotovo nezamislivo – da li je ovo početak kraja Ronaldove reprezentativne karijere?

Za sada nema konačnog odgovora.

1/6 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo u suzama posle poraza od Španije Foto: William Volcov / Zuma Press / Profimedia, WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Ronaldo je porukom da će „u svoje vreme“ govoriti o razlozima odlaska ostavio otvorena vrata za nastavak sage, dok je FPF potvrdio samo činjenicu da je napustio kamp.

Jedno je sigurno, ono što je počelo kao neslaganje oko minutaže protiv Norveške pretvorilo se u ozbiljan potres unutar portugalske reprezentacije.

A sada svi čekaju samo jedno:

Šta će Ronaldo reći kada odluči da ispriča svoju stranu priče?