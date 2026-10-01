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Kakav haos u reprezentaciji Portugala!

Drama u portugalskoj reprezentaciji dobila je potpuno neočekivan nastavak. Kristijano Ronaldo napustio je kamp nacionalnog tima u Kopenhagenu, a portugalski mediji sada otkrivaju detalje događaja koji su prethodili njegovom odlasku.

Sve je kulminiralo samo nekoliko sati nakon konferencije selektora Žorža Žezusa, koji je potvrdio da će Ramos početi utakmicu protiv Danske i jasno stavio do znanja da nijedan igrač neće uticati na njegove odluke.

Ronaldo napustio stadion posle Žezusove konferencije

Žezus je na konferenciji pokušao da smiri situaciju i tvrdio da između njega i Ronalda nema ozbiljnog problema. Objasnio je da je sa kapitenom već razgovarao, da su razjasnili situaciju i da Ronaldo nije odbio da trenira.

Ipak, selektor je istovremeno poslao veoma jasnu poruku kada je govorio o svojim odlukama. Objasnio je da je on trener i da on odlučuje o sastavu i minutaži, bez obzira na to o kom igraču je reč. Takođe je potvrdio da će Ramos biti starter protiv Danske.

Nedugo nakon završetka konferencije usledio je potpuno drugačiji razvoj događaja.

Prema informacijama portugalske "A Bole", Ronaldo je napustio Parken u vozilu Fudbalskog saveza Portugala, dok su njegovi saigrači izlazili na teren. Portugalski mediji objavili su i snimak njegovog odlaska, a "Tribuna Expresso" navodi da je kapiten stadion napustio svega nešto više od deset minuta nakon završetka Žezusove konferencije.

Predsednik saveza hitno promenio planove

Situacija je već bila dovoljno ozbiljna da Pedro Proensa, predsednik Fudbalskog saveza Portugala, promeni svoje planove i hitno otputuje u Kopenhagen.

Prema pisanju portugalskog "Observadora", Proensa je ranije trebalo da bude u Portugalu, ali je zbog situacije oko Ronalda i Žezusa odlučio da promeni raspored. Njegov odlazak u Dansku dodatno je pokazao koliko je savez želeo da spreči da se situacija potpuno otme kontroli.

Proensa je u Kopenhagenu razgovarao i sa Ronaldom i sa Žezusom. Prema dostupnim informacijama, pokušano je da se smire strasti i pronađe rešenje koje bi omogućilo da reprezentacija nastavi pripreme bez novih problema.

Delovalo je da je situacija pod kontrolom, ali samo privremeno.

Privatni avion već bio spreman

Dok se drama iza kulisa zahuktavala, Ronaldov privatni avion već je bio spreman za put.

"A Bola" je objavila da je njegov "Bombardier Global Express XRS" trebalo da poleti iz Madrida ka Kopenhagenu, a zatim da se istog dana vrati u Španiju. Informacija o letu dodatno je podgrejala spekulacije da Ronaldo planira da napusti reprezentativni kamp.

Odgovor je ubrzo stigao.

Nakon odlaska iz kampa, Ronaldo je krenuo ka aerodromu u Kopenhagenu, gde ga je čekao privatni let za Madrid.

CR7 stigao na aerodrom u opremi Portugala

Prema pisanju "A Bole", Ronaldo je na aerodrom stigao u neobeleženom vozilu, a na sebi je još uvek imao opremu portugalske reprezentacije.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo napustio reprezentaciju Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia, Berg/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njegov dolazak na aerodrom zabeležili su portugalski mediji, koji su objavili i snimke trenutka kada CR7 stiže u zonu za privatne letove.

Prema informacijama "Marce", Žorž Žezus i Pedro Proensa krenuli su za Ronaldom u poslednjem pokušaju da ga ubede da ostane u Kopenhagenu. Međutim, CR7 nije promenio odluku – ukrcao se u privatni avion i odleteo za Madrid.

"A Bola" navodi da je avion poleteo oko 22.30 po portugalskom vremenu, odnosno 23.30 po lokalnom vremenu u Danskoj, i krenuo ka Madridu. „Record“ je takođe potvrdio da je privatni avion došao po Ronalda, pokupio ga i potom napustio Dansku.

Tako je Ronaldo, svega nekoliko sati nakon Žezusove konferencije, definitivno napustio reprezentativni kamp.

Ronaldo najavio da će reći svoju istinu

Nakon odlaska Ronaldo se oglasio na društvenim mrežama i potvrdio da je doneo odluku da napusti kamp.

Posebnu pažnju privukao je deo njegove poruke u kojem je najavio da će „u svoje vreme“ reći Portugalcima istinu o razlozima koji su doveli do njegovog odlaska.

Istovremeno je poželeo sreću reprezentaciji i saigračima, ali nije detaljno objasnio šta se dogodilo iza zatvorenih vrata.

Upravo zbog toga portugalski mediji sada pokušavaju da rekonstruišu svaki detalj drame koja je prethodila njegovom odlasku.

Sve je počelo zbog minutaže protiv Norveške

Koreni sukoba sežu do utakmice sa Norveškom, kada je Ronaldo ostao na klupi iako se zagrevao. Portugal je na kraju slavio 2:1, ali je činjenica da kapiten nije dobio ni minut dodatno zakomplikovala situaciju.

Žezus je kasnije objasnio da je postojao dogovor oko Ronaldove minutaže, ali da se tokom utakmice situacija promenila i da nije smatrao da postoji potreba da ga uvede u igru.

Ronaldo je, prema navodima portugalskih medija, bio nezadovoljan takvom odlukom. Usledili su razgovori sa selektorom i pokušaji da se situacija smiri, a u jednom trenutku delovalo je da je problem prevaziđen.

Međutim, Žezusove reči na konferenciji pred meč sa Danskom ponovo su otvorile pitanje Ronaldovog statusa.

Samo nekoliko minuta kasnije, kapiten Portugala napustio je stadion.

Nekoliko sati nakon toga već je bio na aerodromu.

A onda je njegov privatni avion odleteo za Madrid.

Portugal ostao bez kapitena pred Dansku

Ronaldo je tako napustio reprezentativni kamp uoči utakmice sa Danskom, dok su njegovi saigrači ostali u Kopenhagenu i nastavili pripreme.

Predsednik saveza Pedro Proensa i selektor Žorž Žezus pokušali su da smire situaciju, ali Ronaldo je na kraju ipak odlučio da ode.

Sada ostaje da se vidi šta će biti sledeći potez.

Jer sam Ronaldo je već najavio da će, kada za to dođe vreme, ispričati svoju verziju događaja.

A upravo ta priča sada se čeka u celom Portugalu.