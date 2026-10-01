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Novi snimci odlaska Kristijana Ronalda iz reprezentacije Portugala napravili su haos na društvenim mrežama!

Nakon što je CR7 iznenada napustio kamp u Kopenhagenu i privatnim avionom odleteo za Madrid, sada su se pojavili kadrovi njegovog odlaska sa aerodroma.

Na snimcima koji kruže mrežama vidi se Ronaldo kako, uz pratnju svog tima, prolazi kroz aerodromsku zonu, dok fotoreporteri pokušavaju da zabeleže svaki njegov korak. Posebnu pažnju privukao je detalj sa vozilom koje je pratilo portugalsku zvezdu – u jednom trenutku prema kamerama se pojavljuje jako, trepćuće svetlo, zbog čega je snimanje bilo dodatno otežano.

Scene su odmah izazvale brojne reakcije na društvenim mrežama, posebno zbog toga što je Ronaldo pokušao da prođe bez zadržavanja i bez obraćanja novinarima.

Ronaldo je iz Kopenhagena otišao u velikoj žurbi. Portugalski list "A Bola" objavio je snimak njegovog dolaska na aerodrom, navodeći da je stigao u neobeleženom kombiju, i to i dalje obučen u trening-opremu reprezentacije.

Još upečatljivije je to što je do aerodroma stigao manje od pola sata pre planiranog poletanja privatnog aviona. Sve je ukazivalo na to da je odluka doneta praktično u poslednjem trenutku.

A onda je usledio odlazak.

Privatni avion čekao samo Ronalda

Ronaldo je napustio reprezentativni kamp nakon što je selektor Žorž Žezus održao konferenciju za medije. Portugalski mediji objavili su i snimak na kojem se vidi kako CR7 napušta stadion Parken u vozilu Fudbalskog saveza Portugala.

Žezus je prethodno rekao da će Ronaldo trenirati sa ekipom, ali se to nije dogodilo. Umesto toga, kapiten Portugala je otišao sa stadiona i uputio se ka aerodromu.

Privatni avion je potom poleteo iz Kopenhagena prema Madridu u 22.30 po portugalskom vremenu, odnosno 23.30 po lokalnom vremenu u Danskoj. "A Bola" navodi da je Ronaldo stigao na aerodrom manje od 30 minuta pre poletanja.

Rojters je takođe potvrdio da je Ronaldov privatni avion bio angažovan za povratak u Madrid.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo napustio reprezentaciju Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia, Berg/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sve počelo zbog minutaže protiv Norveške

Drama je kulminirala nakon utakmice Portugala i Norveške, u kojoj je Portugal slavio 2:1, dok Ronaldo nije dobio ni minut na terenu.

Žezus je objasnio da je Ronaldo bio nezadovoljan jer je dugo zagrevao, ali na kraju nije ušao u igru. Selektor je, međutim, insistirao na tome da on donosi konačne odluke.

Pred utakmicu sa Danskom Žezus je ponovo najavio da Ronaldo neće biti starter i naglasio da nijedan igrač ne može da utiče na njegove odluke.

Ubrzo nakon konferencije usledio je potpuni preokret.

Ronaldo je napustio kamp, a potom se oglasio na društvenim mrežama i poručio da će portugalskoj javnosti „u svoje vreme“ reći istinu o razlozima svog odlaska. Rojters je preneo njegovu poruku, kao i potvrdu Fudbalskog saveza Portugala da je kapiten napustio reprezentativni kamp.

Predsednik saveza hitno stigao u Kopenhagen

U međuvremenu, predsednik Fudbalskog saveza Portugala Pedro Proensa promenio je planove i hitno doputovao u Kopenhagen kako bi pokušao da smiri situaciju između Ronalda i Žorža Žezusa.

„El Čiringito“ je objavio ekskluzivne snimke Proensinog dolaska u Dansku, dok portugalski mediji navode da je predsednik saveza želeo da posreduje u sporu između kapitena i selektora.

Međutim, sve se završilo Ronaldovim odlaskom.

Sada snimci osvajaju mreže

Dok se i dalje čeka Ronaldovo obećano objašnjenje, pažnju javnosti sada privlače upravo snimci njegovog odlaska.

Od trenutka kada je napustio Parken, preko dolaska na aerodrom u neobeleženom kombiju, pa sve do ukrcavanja u privatni avion za Madrid, svaki detalj Ronaldovog puta izaziva ogromno interesovanje.

Portugal je tako ostao bez svog kapitena pred duel sa Danskom, a pitanje koje sada svi postavljaju jeste – šta će Ronaldo reći kada odluči da "ispriča istinu" o svom odlasku?