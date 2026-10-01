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Fudbalska reprezentacija Srbije nalazi se pred jednim od najtežih trenutaka u novijoj istoriji.

"Orlovi" su vezali četiri poraza zaredom, što im se od osamostaljenja države nikada ranije nije dogodilo, a večerašnji duel sa Nemačkom u Minhenu mogao bi da donese izjednačenje negativnog rekorda starog čak 23 godine.

Srbija je u Ligi nacija najpre izgubila od Grčke sa 2:1, a potom je istim rezultatom poražena i od Holandije. To su bila četvrti i peti zvanični poraz u poslednjih pet utakmica, a trenutno je niz vezanih neuspeha stigao do četiri.

Crni rekord iz 2003. godine

Poslednji put kada je Srbija, tada u državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, nanizala pet poraza, bilo je 2003. godine.

Sada je taj rekord ponovo opasno blizu.

Ukoliko "Orlovi" večeras ne izbegnu poraz na "Alijanc areni", izjednačiće najduži niz poraza koji je reprezentacija imala od perioda pre osamostaljenja. Upravo zbog toga duel sa Nemcima nosi dodatnu težinu, osim samog plasmana u Ligi nacija.

1/17 Vidi galeriju Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic

Paunovićevi "Orlovi" traže izlaz iz krize

Situacija je dodatno zanimljiva ako se pogleda učinak Veljka Paunovića otkako je preuzeo reprezentaciju. Srbija je pod njegovim vođstvom do sada odigrala osam utakmica, a zabeležila je šest poraza i dve pobede.

Poslednji poraz od Holandije ipak je doneo određene pozitivne momente u igri, što je istakao i sam selektor. Paunović je poručio da ekipa mora da nastavi da napreduje i da bude kompaktnija, posebno u defanzivi.

"Nivo se podiže, iz meča u meč. Nemci imaju svoja sredstva, mi svoja, kada smo složni približavamo se nečemu što će da nam donese rezultat. Da ne primamo više toliko golova", rekao je Paunović pred gostovanje u Minhenu.

Nemačka takođe traži iskupljenje

Ni domaćin ne dočekuje utakmicu u idealnom raspoloženju. Nemačka je u prva dva kola Lige nacija osvojila samo jedan bod – remizirala je sa Holandijom 1:1, a zatim izgubila od Grčke 1:0.

Za Srbiju je, međutim, situacija mnogo teža jer se nalazi na poslednjem mestu grupe bez osvojenog boda. Posle dva domaća poraza, pred našim fudbalerima su dva izuzetno teška gostovanja – najpre Nemačka u Minhenu, a zatim Holandija u Ajndhovenu.

Srbija već jednom šokirala Nemce

Postoji, ipak, jedan veliki razlog za optimizam.

Srbija je svoj jedini zvanični duel sa Nemačkom od osamostaljenja dobila! Na Svetskom prvenstvu 2010. godine "Orlovi" su slavili 1:0, golom Milana Jovanovića, dok je Vladimir Stojković odbranio penal Lukasu Podolskom.

Pre toga, Srbija je 2008. godine u prijateljskom meču izgubila od Nemačke 2:1, dok je poslednji susret 2019. u Volfsburgu završen 1:1.

Sada je vreme za novi okršaj.

Nemačka – Srbija igraju večeras od 20.45 na "Alijanc areni" u Minhenu, a "Orlovi" imaju priliku da prekinu niz od četiri poraza i izbegnu izjednačavanje neslavnog rekorda iz 2003. godine.