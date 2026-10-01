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Ne stišava se bura u reprezentaciji Portugala!

Dok se fudbalska javnost i dalje pita šta se dogodilo između Kristijana Ronalda i selektora Žorža Žezusa, pojavila se nova verzija događaja koja baca potpuno drugačije svetlo na odlazak najveće portugalske zvezde iz kampa.

Španski novinar Edu Agire, dugogodišnji prijatelj slavnog fudbalera, izneo je u emisiji "El Čiringito" tvrdnje o privatnom razgovoru koji je, prema njegovim rečima, bio presudan za ono što se dogodilo u Kopenhagenu. Agire tvrdi da je Žezus u razgovoru nasamo tražio oproštaj od Ronalda i obećao mu da će javno priznati grešku.

Prema toj verziji, upravo je neispunjeno obećanje kasnije dovelo do potpunog pucanja odnosa.

Sve je počelo zbog 30 minuta zagrevanja

Sukob je počeo posle utakmice protiv Norveške, kada je Ronaldo tokom meča oko 30 minuta proveo na zagrevanju, ali na kraju nije dobio priliku da zaigra.

Žezus je kasnije objasnio da je prvobitno planirao da ga uvede u igru, ali je promenio odluku procenivši da nema potrebe za izmenom. Ronaldo je zbog toga, prema više izveštaja, bio nezadovoljan, a narednih dana nije trenirao zajedno sa ekipom.

Upravo taj detalj Agire navodi kao početak problema.

On tvrdi da su se Ronaldo, Žezus i predsednik Fudbalskog saveza Portugala Pedro Proensa sastali u utorak uveče kako bi rešili problem.

"Žezus mu se izvinio u četiri oka"

Prema Agireovoj verziji, na tom sastanku je Žezus priznao da je pogrešio.

Selektor je, tvrdi španski novinar, zatražio oproštaj od Ronalda zbog načina na koji je situacija sa zagrevanjem izgledala i obećao mu da će svoju grešku priznati i javno na narednoj konferenciji.

Agire je upravo to opisao kao ključni trenutak cele drame - Ronaldo je navodno očekivao da će selektor pred novinarima potvrditi ono što mu je prethodno rekao nasamo.

A onda je, prema ovoj verziji, sve krenulo potpuno drugim putem.

"Zamislite da vam trener priđe nasamo i kaže da nije ispravno postupio, da ste zajedno u ovome, da će razjasniti situaciju i izviniti se. Kaže vam da će sve biti u redu i da ne treba da brinete. A onda na konferenciji za medije govori kako je njegova poslednja i da je Ronaldo samo još jedan igrač. Ronaldo je na to rekao: ‘U redu, idem kući. Ovo je čista izdaja.’"

Umesto izvinjenja - "Ja odlučujem"

Na konferenciji za medije Žezus je branio svoje odluke i autoritet selektora.

Govorio je da on odlučuje ko igra, a ko ne, dok je situaciju sa Ronaldom pokušao da predstavi kao problem koji je već iza njih. Rojters je takođe preneo da je Žezus rekao da je Ronaldo bio ljut zbog odluke protiv Norveške, ali da je smatrao da je slučaj završen.

Upravo tu je, prema Agireu, Ronaldo osetio da je izigran.

"Kristijano eksplodira zbog toga. Oseća se izdato", preneo je španski medij njegovu verziju.

Agire je otišao i korak dalje, tvrdeći da je Žezus pred novinarima pokušao da pokaže da je on taj koji ima potpunu kontrolu, i to, kako je ocenio, na Ronaldovu štetu.

"To je bila izdaja"

Agire je celu situaciju nazvao izdajom, tvrdeći da nije problem bio samo u tome što Ronaldo nije igrao protiv Norveške, već u tome što je, prema njegovim informacijama, selektor prvo priznao grešku privatno, a potom pred javnošću zauzeo potpuno drugačiji stav.

"El Čiringito" je preneo i Agireove tvrdnje da Ronaldo, sa 41 godinom, i dalje ulaže ogroman napor kako bi ostao na najvišem nivou i da zbog toga nije želeo da bude javno omalovažen.

Važno je, međutim, naglasiti da su ovo tvrdnje Edua Agirea, koji je blizak Ronaldu, i da privatni razgovor između Ronalda, Žezusa i Proense nije nezavisno potvrđen.

Ronaldo potom napustio kamp

Nakon Žezusove konferencije usledio je šok.

Ronaldo je napustio Parken i kamp reprezentacije Portugala, a kasnije je privatnim avionom otputovao iz Kopenhagena za Madrid. Fudbalski savez Portugala potvrdio je njegov odlazak, dok je sam Ronaldo poručio da će „u svoje vreme“ portugalskoj javnosti otkriti istinu o razlozima zbog kojih je doneo takvu odluku.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo napustio reprezentaciju Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia, Berg/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sada se upravo ta poruka čita u potpuno drugačijem svetlu.

Ako je Agireova verzija tačna, Ronaldo nije otišao samo zato što nije dobio minutažu protiv Norveške. Prema toj priči, presudno je bilo ono što se dogodilo između četiri oka, a zatim i ono što je selektor rekao pred kamerama.

I zato sada cela Portugalija čeka Ronaldovu verziju.

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