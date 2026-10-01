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Rafael Leao već se na zvaničnom sajtu UEFA vodi sa brojem 7, koji je do sada pripadao Kristijanu Ronaldu. Fudbaler Galatasaraja preuzeo je čuveni broj nakon što je Ronaldo napustio reprezentativni kamp Portugala u Danskoj.

Gotovo neverovatno zvuči ova vest koju su lansirali portugalski mediji. Pitamo se samo: Kud pre?

Ronaldo je odlučio da napusti ekipu nakon konferencije za medije selektora Žorža Žezusa, koji je govorio o odluci da kapiten Portugalaca zagreva tokom utakmice protiv Norveške, ali da ga potom nije uveo u igru.

„Status igrača ne daje nikakva posebna prava. On donosi poštovanje prema karijeri koju je imao, kao što je slučaj sa Krisom i svim drugim igračima koje sam trenirao. Ja donosim odluke na osnovu plana koji napravim, a onda sam ja taj koji odlučuje“, rekao je Žezus.

1/7 Vidi galeriju Rafael Leao Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na pitanje o Ronaldu, bio je još direktniji:

„Ako mi budeš potreban 30 minuta, igraćeš 30 minuta. Ako ne budeš, nećeš igrati. Nijedan igrač neće promeniti moje odluke. Ni on, ni bilo ko drugi u fudbalu. Ni jedan predsednik. Nikada.“

Obećanje - ludom...

Ronaldo je nakon toga razgovarao sa predsednikom Fudbalskog saveza Portugala i odlučio da napusti reprezentativni kamp. Kako navodi portugalski O JOGO, odluka je konačna i Ronaldo se više neće vraćati u nacionalni tim.

To znači da je duel protiv Velsa u Lisabonu, u kojem je Ronaldo bio starter pre nego što je zamenjen u drugom poluvremenu, bio njegov poslednji nastup za Portugal. Jedini gol na toj utakmici postigao je Žoao Feliks.

Ronaldo je u sredu napustio hotel reprezentacije u Kopenhagenu pre nego što su se sa treninga vratili njegovi saigrači. Tako je, prema informacijama portugalskog lista, otišao iz kampa bez pozdrava sa ostatkom ekipe.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo napustio reprezentaciju Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia, Berg/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šta se sve dešavalo?

Sam Ronaldo oglasio se porukom u kojoj je potvrdio odlazak.

„Nakon konferencije za medije selektora i razgovora sa predsednikom Fudbalskog saveza Portugala, odlučio sam da napustim pripreme reprezentacije. U svoje vreme ću svim Portugalcima reći istinu o razlozima zbog kojih sam doneo ovu odluku. Sada je vreme da poželim sreću Portugalu i svim svojim saigračima, bez izuzetka“, poručio je Ronaldo.

Fudbalski savez Portugala kratko je potvrdio da je Ronaldo napustio kamp i naveo da ekipa nastavlja pripreme za naredne utakmice sa Danskom i Norveškom.

U međuvremenu, broj 7 već je dobio novog vlasnika – Rafael Leao. Portugalski reprezentativac tako je, makar zvanično na UEFA sajtu, preuzeo broj koji je godinama bio sinonim za jednog od najvećih fudbalera svih vremena.