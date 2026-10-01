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Dolazak Alberta Rijere na klupu Crvene zvezde bio je jedan od zapaženijih poteza srpskog šampiona, a iza realizacije posla važnu ulogu imao je hrvatski fudbalski agent Endi Bara.

Jedan od najuticajnijih menadžera sa ovih prostora bio je glavna spona u pregovorima sa španskim stručnjakom, a sada je u popularnom podkastu "Inkubator" otvoreno govorio o čitavom procesu i razgovoru koji je imao sa svojim klijentom pre nego što je ovaj prihvatio poziv sa Marakane.

Rijera je, prema Barinim rečima, trener koji voli izazove i veruje da svojim idejama i taktičkim znanjem može da napravi razliku u velikim klubovima. Ipak, Bara mu je pre dolaska u Beograd dao veoma direktan savet.

1/6 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

- Pitao me je šta mislim, pa sam mu rekao ono što jeste – Zvezda je jedan od najvećih klubova na ovim prostorima, nekadašnji osvajač Lige šampiona. Beograd je po mentalitetu i životu sličan Zagrebu, tako da to za njega nije ništa novo jer već zna kako stvari funkcionišu u Hrvatskoj. Ali sam mu jasno rekao: biće ti dobro dok ti bude išlo dobro. Kada ne bude – mrtav si! - ispričao je Bara.

Hrvatski agent je dodao da bi identičan savet svom klijentu dao i da je u pitanju bio Dinamo, ali i Hajduk.

- To sam mu rekao i kada je bila priča oko Dinama, a rekao bih mu i da ga je zvao Hajduk. Jednostavno, to su klubovi u kojima se gleda isključivo rezultat!

Bara se osvrnuo i na početak Rijerine avanture na Marakani, odnosno na utakmicu protiv Viktorije Plzenj, koja je za španskog trenera počela gotovo na najgori mogući način.

Rijera je pred utakmicu insistirao na disciplini i posebno upozoravao igrače da ne naprave potez koji bi mogao da poremeti njegov taktički plan. Ipak, upravo se to dogodilo već na startu meča, kada je Crvena zvezda ostala sa igračem manje zbog isključenja Osmana Bukarija.

- On je fantastičan taktičar i razume fudbal, a njegova igračka karijera dovoljno govori o njemu. Pred meč sa Plzenjom je igračima ponavljao samo jednu stvar: "Sve uradite, samo nemojte da dobijete crveni karton". Onda mu se desi da Bukari bude isključen vrlo brzo. To je bio ogroman peh, ali Albert dobro zna gde je došao i kakva su očekivanja navijača na Marakani - rekao je Bara.