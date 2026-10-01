Slušaj vest

Fudbalski svet potresla je odluka nezavisne komisije Premier lige koja je Mančester Siti proglasila odgovornim za gotovo sva ozbiljna finansijska kršenja koja su mu stavljena na teret. A sada se oglasio čovek čiji su dokumenti pre nekoliko godina uzdrmali evropski fudbal - Rui Pinto, čovek iza afere „Fudbal liks“.

Pinto je, nakon istorijske odluke u slučaju Mančester Sitija, izneo ozbiljne tvrdnje na račun aktuelnog predsednika FIFA Đanija Infantina. Portugalac tvrdi da je Infantino još 2014. godine, dok je obavljao funkciju generalnog sekretara UEFA, bio svestan nepravilnosti povezanih sa engleskim klubom.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Prema Pintovoj verziji događaja, Infantino je tada imao informacije o problemima Mančester Sitija i Pari Sen Žermena sa finansijskim fer-plejom, ali je, kako tvrdi Portugalac, učestvovao u procesu koji je omogućio da oba kluba prođu sa novčanim kaznama, umesto da se suoče sa mnogo težim posledicama.

Pinto je na društvenim mrežama poručio da je još 2014. godine postojao čovek u UEFA koji je znao za nepravilnosti Mančester Sitija – i da taj čovek danas vodi FIFA.

Njegova tvrdnja ide i korak dalje. Pinto navodi da je Infantino navodno delio poverljive dokumente sa predstavnicima klubova i pokušavao da zaobiđe telo koje je bilo zaduženo za istragu, kako bi Siti i PSŽ dobili samo finansijske kazne.

Te tvrdnje nisu isto što i zaključci nezavisne komisije Premier lige, koja se bavila poslovanjem Mančester Sitija u periodu od 2009. do 2018. godine. Komisija je sada utvrdila da je klub koristio aranžmane koje je opisala kao „lažne“ komercijalne ugovore, da je prikazivao netačne finansijske podatke i da je na taj način veštački povećavao prihode i smanjivao troškove za više od 900 miliona funti.

A upravo su dokumenti koje je Pinto dostavio nemačkom "Špiglu" svojevremeno pomogli da priča o finansijama Mančester Sitija eksplodira u javnosti. Njegova otkrića pokrenula su niz istraga koje su na kraju dovele i do slučaja pred Premier ligom.

Posebno je zanimljivo što su ranije objavljeni dokumenti već ukazivali na sastanke i pregovore između UEFA i čelnika Mančester Sitija. „Gardijan“ je pisao da je Siti 2014. bio suočen sa ogromnim problemima u vezi sa pravilima finansijskog fer-pleja, a da je na kraju postignuta nagodba sa UEFA, uz novčanu kaznu.

Sada, više od decenije kasnije, slučaj je ponovo otvoren – i to u trenutku kada je Mančester Siti prvi put dobio presudu nezavisne komisije Premier lige koja je utvrdila da je tokom gotovo cele decenije ozbiljno kršio finansijska pravila. Sankcija još nije određena, a klub ima pravo žalbe.

Pinto zato tvrdi da je nova odluka svojevrsna potvrda onoga što su "Fudbal liks" dokumenti godinama ranije otkrivali. On je posebno prozvao Infantina zbog njegove uloge u UEFA i njegovog današnjeg položaja na čelu FIFA.

Afera koja je počela procurivanjem tajnih dokumenata sada je dobila novo poglavlje. Rui Pinto ponovo govori, Mančester Siti se sprema za žalbu, a ime Đanija Infantina ponovo se našlo u centru jedne od najvećih kontroverzi evropskog fudbala.