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Svaki žreb se pažljivo prati. A prva adresa posle izvučene kuglice sa imenom rivala Crvene zvezde su sajtovi avio-kompanija.

Darko Brajković, rođeni Užičanin s prebivalištem u Švedskoj poslednjih 19 godina - pakuje kofer. Ali u tom koferu nema običnih stvari. Na samom vrhu, pažljivo složen, stoji crveno-beli šal. Pored njega srpska zastava s natpisom "Užice", koja ponosno prkosi daljini.

Ovo je priča o ljubavi prema Crvenoj zvezdi i Srbiji. Ni 2.500 kilometara nisu prepreka za to. Fenomen koji mi dobro razumemo. Njegovi švedski prijatelji shvataju, ali malo teže. Jer kako objasniti nekome ko je rođen u uređenom miru Skandinavije onaj vulkan u grudima kad izađeš iz tunela na stadion? Kako im opisati taj sekund kad lopta uđe u mrežu, a ti se zagrliš s potpunim "tvojim" strancem na tribini u Kaunasu ili Londonu, i u tom trenutku - niste stranci, braća ste.

1/8 Vidi galeriju Darko Brajković Foto: Privatna arhiva

Listamo slike u Upsali s Darkovih gostovanja i vidimo nema kraja: Riga, Talin, Helsinki, Oslo, Kopenhagen, Herning, Stokholm, Porto, Lisabon, Braga, Milano, London, Liverpul, Kaunas, Prag...

- Nema propuštanja mečeva moje Zvezde i Srbije - uz osmeh nam kaže Darko, koji je duže od decenije redovan na svim gostovanjima.

Dok stoji na tribini u dalekom Portu ili "komšijskom" Talinu, Darko ne predstavlja samo sebe. On je glas hiljada onih koji su otišli, a nikad nisu napustili svoju grudu. On je dokaz da se Zvezda i Srbija ne vole samo subotom i nedeljom u Beogradu, već svakog minuta, na svakom meridijanu.

Kad se svetla na stadionu ugase, a Darko se umoran, ali ispunjene duše, vrati u svoju Upsalu, u njegovoj sobi ostaje da sija još jedna uspomena. Jedna karta iz Praga, šal iz Liverpula i srce koje već pravi plan za sledeće gostovanje. Jer dok god se negde na svetu igra za Srbiju i Zvezdu, Darko Brajković će imati spakovan kofer.

Srbi iz Skadinavije zajedno na tribini

Srbi koji žive i rade u Skandinaviji podržavaju Crvenu zvezdu kad kod dođe u taj deo Evrope. Pre nekoliko godina prvi je u Helsinki, gde su crveno-beli igrali, stigao Darko. Dočekao je ekipu uoči treninga.

- Na dan utakmice dolazi mojih 20 drugara iz Stokholma, ukupno oko 100 iz Švedske. Dolaze i naših iz Norveške, uz zvezdaše koji stignu iz Srbije, sektor od oko 500 mesta namenjen navijačima Crvene zvezde bude potpuno ispunjen - opisao je Brajković taj trenutak.