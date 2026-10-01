Georgina Rodrigez u tamnoplavom kompletu sa dijamantskom ogrlicom na Venecijanskom filmskom festivalu.

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Drama oko Kristijana Ronalda i portugalske reprezentacije dobila je novu epizodu!

Dok javnost pokušava da shvati šta se zapravo dogodilo između kapitena Portugala i selektora Žorža Žezusa, oglasila se i njegova supruga Georgina Rodrigez.

Iako nije napisala nijednu reč, njen potez je bio dovoljan da privuče veliku pažnju.

Georgina je na svom Instagram profilu podelila Ronaldovu fotografiju u opremi nacionalnog tima, a uz nju dodala crveno srce. U trenutku kada se oko portugalskog kapitena podigla velika prašina, ova kratka reakcija mnogima je bila jasna poruka podrške.

Kristijano Ronaldo Foto: Instagram

Ronaldo napustio reprezentativni kamp

Sve se događa nakon što je Ronaldo odlučio da napusti pripreme Portugala uoči utakmice sa Danskom u Ligi nacija.

Pre toga je ostao na klupi tokom cele utakmice protiv Norveške, iako je prema rečima Žorža Žezusa bio spreman za igru. Selektor je potom saopštio da Ronaldo neće biti starter ni protiv Danske, što je dodatno podgrejalo priče o nesuglasicama između njih dvojice.

Ronaldo se potom oglasio na Instagramu i potvrdio da napušta kamp reprezentacije. Naveo je da je odluku doneo nakon konferencije za medije selektora i razgovora sa predsednikom Fudbalskog saveza Portugala Pedrom Proensom, uz poruku da će „u svoje vreme“ objasniti Portugalcima razloge zbog kojih je odlučio da ode.

Fudbalski savez Portugala potvrdio je njegov odlazak i saopštio da će pripreme za naredne utakmice biti nastavljene sa preostala 24 igrača.

Georgina nije rekla ni reč, ali je gest sve rekao

Upravo u takvoj atmosferi Georginin potez dobio je dodatnu težinu.

Umesto duge poruke ili komentara o situaciji u reprezentaciji, odlučila je da samo podeli Ronaldovu objavu i doda crveno srce. Portugalski i evropski mediji odmah su obratili pažnju na njenu reakciju, posebno zbog trenutka u kojem je stigla.

Ona se, međutim, nije direktno izjasnila o Žoržu Žezusu niti je javno komentarisala razloge zbog kojih je Ronaldo napustio kamp, pa bi sve dalje zaključke o njenom stavu trebalo posmatrati kao tumačenje njenog gesta, a ne kao njenu zvaničnu izjavu.

Sve počelo posle utakmice sa Norveškom

Ronaldo je u pobedi Portugala nad Norveškom rezultatom 2:1 ostao na klupi tokom cele utakmice. Žezus je kasnije objasnio da je odluka bila njegova i da nije bilo incidenta, ali je priznao da Ronaldo nije bio zadovoljan što je dugo zagrevao, a potom nije ušao u igru.

Selektor je insistirao da između njih nema ozbiljnog sukoba, dok su događaji koji su usledili otvorili brojna pitanja o Ronaldovom statusu u reprezentaciji.

Posebno je odjeknula činjenica da je portugalski kapiten potom napustio kamp, dok je javnost ostala bez kompletnog objašnjenja.

"U svoje vreme ću reći istinu"

Upravo ta Ronaldova poruka dodatno je podgrejala interesovanje.

Kapiten Portugala poručio je da će u odgovarajućem trenutku objasniti razloge zbog kojih je napustio reprezentaciju, a do tada je poželeo sreću Portugalu i svojim saigračima.

U međuvremenu, Georgina je svojim kratkim gestom pokazala da stoji uz supruga, dok ostaje da se vidi šta će Ronaldo reći kada odluči da javno iznese svoju verziju događaja.

Bilo kako bilo - drama oko jednog od najvećih portugalskih fudbalera ne jenjava, a svaki novi potez samo dodatno podiže temperaturu.