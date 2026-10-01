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Odlazak Kristijana Ronalda iz reprezentativnog kampa Portugala izazvao je pravi zemljotres, a reakcija navijača i korisnika društvenih mreža postaje sve veća.

Zvanični Instagram nalog portugalske reprezentacije suočava se sa masovnim odlivom pratilaca, a brojke iz sata u sat nastavljaju da rastu.

Prema najnovijim podacima koji se šire društvenim mrežama, Portugal je nakon Ronaldove odluke da napusti reprezentativni kamp izgubio više od milion Instagram pratilaca za samo 12 sati. Sve ukazuje na to da se pad tu ne zaustavlja, već da broj korisnika koji prestaju da prate zvanični nalog nastavlja da raste.

Vest je objavljena u trenutku kada portugalsku reprezentaciju potresa situacija oko njenog najvećeg fudbalskog imena. Ronaldo je napustio kamp nakon što je selektor Žorž Žezus saopštio da kapiten neće biti starter protiv Danske, čime je otvorena nova velika drama u nacionalnom timu.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo napustio reprezentaciju Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia, Berg/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ronaldo je potom potvrdio da odlazi iz reprezentativnog kampa i poručio da će „u svoje vreme“ otkriti istinu o razlozima zbog kojih je doneo takvu odluku. Fudbalski savez Portugala potvrdio je njegov odlazak, dok je ostatak ekipe nastavio pripreme.

Žezus je pokušao da smiri situaciju i negirao da je došlo do ozbiljnog incidenta, kao i da je Ronaldo odbio da trenira. Ipak, selektor je priznao da je portugalski kapiten bio ljut zbog odluke da ne igra, što je dodatno podgrejalo priču koja već danima privlači ogromnu pažnju.

A sada se posledice vide i na Instagramu.

Milioni pratilaca odlaze sa zvaničnog naloga Portugala, a reakcija se ne smiruje. Ronaldov odlazak tako nije izazvao samo buru unutar reprezentacije već je pokrenuo i masovnu reakciju na društvenim mrežama.

Portugal je ostao bez Ronalda u kampu, ali je istovremeno dobio novu vrstu problema – ogroman odliv publike sa svojih zvaničnih kanala. I dok se čeka da sam Ronaldo otkrije šta se zaista dogodilo iza zatvorenih vrata, broj pratilaca portugalske reprezentacije nastavlja da pada.