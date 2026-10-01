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Jirgen Klop povukao je iznenađujući potez pred duel Nemačke i Srbije u Ligi nacija!

Selektor "pancera" odlučio je da kapitensku traku poveri Seržu Gnabriju, a iskusni ofanzivac Bajerna našao se i u startnoj postavi za meč u Minhenu.

Gnabri će tako prvi put predvoditi Nemačku kao kapiten u odsustvu Džošue Kimiha, koji nije deo drugog Klopovog sastava tokom ovog reprezentativnog ciklusa. Kimih je bio u prvom od dva odvojena kadra koje je nemački selektor formirao za četiri utakmice Lige nacija, pa je nakon duela sa Holandijom i Grčkom napustio reprezentativni kamp.

Klop je još uoči utakmice nagovestio da će traku dobiti igrač sa najviše nastupa za reprezentaciju, ukoliko bude u startnoj postavi. U konkurenciji su bili i Florijan Virc i David Raum, ali je Gnabri sa 61 nastupom najiskusniji fudbaler u aktuelnom sastavu Nemačke.

Jirgen Klop, selektor Nemačke Foto: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

I upravo je zvezda Bajerna dobila najveće poverenje. Prema informacijama nemačkog "Skaj Sporta", Klop je odlučio da Gnabri ne bude samo kapiten već i starter protiv Srbije, dok će talentovani Lenart Karl meč početi na klupi.

Klop traži iskustvo

Odluka ima dodatnu težinu ako se uzme u obzir da Gnabri nije imao veliku minutažu u prva dva meča Klopove ere. Protiv Holandije i Grčke ulazio je sa klupe, ali je sada dobio ogromno poverenje selektora u trenutku kada Nemačka traži prvi trijumf pod novim selektorom.

Nemačka je novi ciklus otvorila remijem sa Holandijom 1:1, a potom je doživela bolan poraz od Grčke rezultatom 0:1. Klop zato protiv Srbije želi potpuno drugačiju reakciju svog tima, a iskustvo Gnabrija očigledno je bilo jedan od faktora prilikom sastavljanja ekipe.

Sa druge strane, Srbija u Minhen stiže bez bodova nakon dva poraza, pa je pred "pancerima" prilika da poprave situaciju u grupi. Klop je posebno istakao iskustvo srpskog tima i upozorio da je reč o veoma nezgodnom protivniku.

Tako će upravo Gnabri, kao najiskusniji igrač u nemačkom timu za ovaj meč, povesti "pancere" protiv Srbije. Kapitenska traka je veliko priznanje za fudbalera Bajerna, koji će istovremeno imati zadatak da iskustvom i kvalitetom predvodi domaćina do prvog trijumfa u Klopovoj eri.

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