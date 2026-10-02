Slušaj vest

Engleski fudbaler Ajvan Toni pojavio se danas pred sudom u Londonu, gde se izjasnio da nije kriv po optužbi za napad u incidentu u noćnom klubu u Sohou prošlog decembra.

Toni je pred sudijom Vestminsterskog prekršajnog suda potvrdio svoje ime i godine i izjasnio se da nije kriv za incident koji se dogodio 6. decembra u klubu u Sohou, gde je optužen da je glavom i pesnicom udario Sabera Da Silvu, preneo je Skaj.

1/7 Vidi galeriju Ajvan Toni Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, via ZUMA Press Wi / Shutterstock Editorial / Profimedia, Jürgen Fromme / AFP / Profimedia

Krivični postupak pokrenut je nakon istrage londonske policije, a optužnica je podignuta krajem jula.

"Ajvan je upoznat sa optužbom i iako je prirodno šokiran, raduje se prilici da pred sudom dokaže nevinost i očisti svoje ime", navodi se u saopštenju portparola 30-godišnjeg fudbalera.

Fudbaler Al Ahlija pušten je da se brani sa slobode bez posebnih uslova do ročišta pred sudijom i porotom zakazanog za 29. oktobar.

Toni je igrao za Englesku na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu i upisao 10 nastupa za reprezentaciju uz jedan gol, ali nije se našao na spisku za poslednje utakmice Engleske u Ligi nacija.

Karijeru je počeo u Nortempton Taunu, a igrao je, između ostalih, za Njukasl i Brentford, odakle je 2024. godine prešao u Al Ahli.