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Fudbalski savez Gane saopštio je danas da je sporazumno raskinuo ugovor sa selektorom Karlosom Keirošom.

"Razgovori su održani uz međusobno poštovanje. Ova odluka, iako nije laka, doneta je u najboljem interesu Gane, reprezentacije i domaćeg fudbala u celini", navodi se u saopštenju Saveza.

1/6 Vidi galeriju Karlos Keiroš, Selektor Gane Foto: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia, Marc Schueler / imago sportfotodienst / Profimedia

To je drugi put u poslednjih nekoliko meseci da su Savez i 73-godišnji trener prekinuli saradnju.

Keiroš je u aprilu postavljen za selektora kada je zamenio Otoa Adoa.

Ekipa se na Svetskom prvenstvu plasirala u šesnaestinu finala kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa, gde je izgubila od Kolumbije 0:1, posle čega je Keiroš otišao.

Oko dva meseca kasnije, 3. septembra se ponovo vratio na funkciju.

Gana je u septembru izgubila od Obale Slonovače (0:2) i Gambije (2:4) u kvalifikacijama za Kup afričkih nacija.

"Došao sam u Ganu da pomognem u izgradnji bolje budućnosti reprezentacije i da pomognem razvoj talenata. Uprkos posvećenosti i naporima, nisu u potpunosti ustanovljeni potrebni uslovi, a naši nedavni nastupi su pomogli u odluci da se ova saradnja završi", rekao je Keiroš u saopštenju.

Savez nije naveo ko će zameniti Keiroša na klupi reprezentacije.