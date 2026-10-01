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Na onoj fotografiji sa Vemblija 1971. godine, prvi Kup evropskih šampiona u istoriji kluba podiže upravo on. On je sa kapitenskom trakom na ruci poveo Krojfa i ekipu u ostvarenje prvog uspeha, i utabao stazu ka onome što će biti legendarna era Ajaksa i iz čega će se izroditi "totalni fudbal".

Velibor Vasović je prvi strani kapiten Ajaksa, diplomirani pravnik i kasnije advokat. Bio je čovek izuzetnog obrazovanja, inteligencije i vrsni erudita. O Vasoviću ima mnogo toga da se ispriča. Njegov rođendan, 3. oktobar, dobar je povod da se tih priča prisetimo.

Taj datum već godinama prati i Jovan Simić (momak dobro poznat Srbiji po humanitarnom radu i radu u sportu). Još 2017. godine, ispod Ajaksove rođendanske čestitke Zlatanu Ibrahimoviću, ostavio je podsetnik: istog dana rođen je i Velibor Vasović. Od tada proverava klupske mreže i ponavlja podsećanje. Zlatanove čestitke redovno viđa, a za Vasovića je na zvaničnom X nalogu pronašao dve — iz 2019. i 2020. godine.

Stigao je i do mejlova koje je odlučio da pošalje 2025. godine kada je video da Vasovićev rođendan opet nije obeležen na društvenim mrežama. Iz Ajaksa su mu odgovorili da su Vasovićev rođendan ranije obeležavali, ali da o tome kada će se objaviti takav sadržaj odlučuje urednički tim.

Veliki klub zadržao je isti stav do dan danas, na poslednji uput ostali su pri tome da "nije moguće da svake godine obeležavaju rođendane svih bivših igrača". Svake godine. Svih bivših igrača.

Biće da je Velibor Vasović, ipak, malo više od toga. Jovan im je rekao da će doći da popričaju o tome.

"Bojim se da, zbog toga što ste nam se javili u kratkom roku, nećemo biti u mogućnosti da organizujemo da se neko iz kluba sastane sa Vama. Nadamo se da razumete da to nije moguće organizovati u tako kratkom roku".

Verovatno nisu ozbiljno shvatili entuzijastu iz Srbije koji ih mejlom podseća na rođendan Velibora Vasovića, ali je Simić kupio avionsku kartu.

U petak, 2. oktobra, rano izjutra "pekarskim letom" putuje u Amsterdam, a u subotu planira da ispred "Johan Krojf arene" obeleži Vasovićev rođendan. Poneće transparent. Za tortu i svećicu takođe postoji plan. Ostaje da vidimo hoće li biti prilike i za razgovor sa nekim iz kluba i da li će ga nekog videti sa prozora i primiti na razgovor.

- Voleo bih da se Vasovića na njegov rođendan sete svake godine. Jer on je legenda svakog dana. A sećanje svakog rođendana bilo bi u maniru velikog kluba. Želim da se mladim i novim naraštajima prenesu vrednosti koje su nekad vladale, a upravo je Velibor Vasović pravi reprezent toga što smo nekad imali u fudbalu i slali u svet - kaže Jovan Simić.

Čovek zbog koga Jovan na ovo putovanje ide bio je kapitenu od koga je veliki Krojf učio, fudbaler koji je dva puta izgubio evropsko finale pre nego što je podigao pehar. O njegovom obrazovanju i životu van terena treba znati. Da iza imena i fotografije sa peharom upoznamo i Vasovića.

Jer, legenda svakog dana i svake godine zaslužuje obeležavanje svakog rođendana. Čekamo reakciju iz Amsterdama...