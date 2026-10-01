Ivica Olić i Zlatko Dalić sarađivali su u fudbalskoj reprezentaciji Hrvatske

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Ekipa bivšeg selektora Hrvatske je grupu završila na prvom mestu, posle dve pobede nad Jemenom 4:0 i Bahreinom 3:0, te remija sa Katarom 1:1, sa kojim je, u direktnom sudaru u poslednjoj rundi, izborila lidersku poziciju zbog bolje gol-razlike.ž

1/8 Vidi galeriju Zlatko Dalić Foto: Instagram / Daliczlatko, Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Za UAE čitav meč je odigrao i Srbin Saša Ivković.

"Uspeli smo kontrolisati gotovo celu utakmicu, posebno u drugom poluvremenu. Srećan sam zbog mladih snaga koje su danas dobile priliku" rekao je Zlatko Dalić na konferenciji za novinare nakon utakmice.

Dalićev tim će u polufinalu igrati protiv drugoplasirane selekcije iz grupe A Omanom koji je u polufinale upao žrebom jer je bio poptuno poravnat sa Irakom, dok će se u drugom meču za finale boriti Katar i domaćin takmičenja Saudijska Arabija

Dalić je u meču sa Katarom napravio nekoliko rotacija zbog zgusnutog rasporeda utakmica (gra se svaka tri-četiri dana).

"Pod pritiskom smo zbog velikog broja utakmica u kratkom razdoblju, ali moramo biti oprezni u nadolazećim utakmicama nokaut-faze".

"Igrali smo dobro u sve tri utakmice, možda nismo imali puno prilika, a hteo sam uključiti sve igrače jer razmišljam o budućnosti. Imamo dva dana za oporavak i pripremu. Napredujemo korak po korak i zaslužujemo sve što smo dosad postigli. Bili smo potpuno fokusirani na Katar, a što se tiče polufinala protiv Omana, oni su snažna reprezentacija koja se ne sme potceniti. Poštujemo sve što su postigli i daćemo sve od sebe kako bismo pobedili u sledećoj utakmici", objasnio je Dalić