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Voker je tokom profesionalne karijere nastupao za veliki broj engleskih klubova. Vest o njegovoj smrti potvrdio je i Sautend junajted, klub čiji je dres nosio dve godine.

U Sautendu su duboko potreseni smrću nekadašnjeg napadača, koji je za ovaj klub igrao u periodu

od 2008. do 2010. godine. Voker je Sautend zabeležio ukupno 54 nastupa i uspeo da postigne osam pogodaka.

Fudbalsko obrazovanje stekao je u akademiji Čarlton atletika, posle čega je tokom karijere promenio veliki broj sredina. Pored Sautenda, nastupao je za Hartlpul junajted, Bristol roverse, Lejton orijent, Nots kaunti, Jeovil taun i Džilingem.

Vokerov život drastično se promenio 2019. godine, kada je doživeo srčani zastoj. Preživeo je, ali je taj zdravstveni problem ostavio ozbiljne posledice i doveo do značajnih fizičkih i mentalnih oštećenja.

Sautend će se od svog nekadašnjeg fudbalera oprostiti i pred navijačima. Klub je najavio da će pre subotnje utakmice Nacionalne lige protiv AFC Fajlda biti održan minut aplauza u znak sećanja na Džejmsa Vokera.

Voker je preminuo sa samo 38 godina, a iza sebe je ostavio karijeru tokom koje je prošao kroz brojne klubove engleskog fudbala i odigrao veliki broj utakmica u nižim profesionalnim rangovima.